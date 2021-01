Vučić zamolio da vakcine ne stoje u frižideru

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da danas u Srbiji počinje masovno vakcinisanje kineskom Sinofarm vakcinom i zamolio nadležne ustanove da vakcine ne stoje u frižiderima, već da ih daju na vakcinisanje.

Vučić je, na sjednici državnog vrha i Operativnog tima za vakcinaciju, podsjetio da je Srbija bila među onim zemljama, kojih nije bio veliki broj, koje su učestvovale pri EU na donatroskoj konferenciji za izradu vakcina.

"Srbija je donirala dva miliona evra za vakcine. Čini mi se da smo ne malim delom učestvovali u podršci pravljenju leka za izlazak iz krize. Prvi smo iz regiona uplatili novac za Kovaks program, specijalizovan program u okviru EU, preko kojeg bi trebalo od Unije da dobijemo značajne količine vakcina, koje još nismo dobili", kazao je.

Vučić je izrazio uvjerenje da će na sastanku u četvrtak u Briselu razumjeti potrebu i nas na zapadnom Balkanu, kao i da ćemo ubrzo moći da računamo i na te vakcine.

Rekao je da bi danas ili sutra trebalo da dobiju 250.000 Sputnjik V vakcine, od kojih su 200.000 prve doze, a 50.000 druge doze, jer je jedino kod ruske vakcine različita prva i druga doza.

Takođe najavio je da će Srbija potpisati trilateralni ugovor s Poljskom i Astra Zenekom za oko 800.000 vakcina, da preko Varšave dobijemo i te vakcine.

Time bi Srbija imala četvrtu vakcinu, kojoj se nada da ćemo uskoro dobiti.

"ALIMS će imati još posla, moraćete još doumentacije i materijala da čitate", ukazao je on.

Vučić je kazao da je kineska vakcina pokazala najmanje kontraindikacija, što su mu potvrdili i stručnjaci.

Pozvao je ministarstva, prije svega prosvjete, odbrane, unutrašnjih poslova, zdravlja da se vakcinišu zaposleni.

Ukazao je da su policajci ti koji rade na ulicama, koji su u kontaktu s ljudima, kao i vojnici.

Prema njegovim riječima, važna je vakcinacija prosvjetnih radnika, kako bi bili zaštićeni, jer djeca nemaju simptome, ali nastavnici mogu biti ugroženi.

"Zamolio bih institut Torlak da kada dobijemo vakcine one ne stoje u frižideru, da ne moramo da pitamo zašto ruska vakcina nije podeljena, a onda dobijemo odgovor da jeste, ali zahvaljujući sistemu vidimo da je podeljeno 388 vakcina. Nemojte da brinite da li ćemo ostati bez vakcine, to je naš posao", objasnio je on.

"Svaki dan kada damo vakcinu zaštitili smo nečiji život, ne samo tog koji je dobio, već u lancu transmisije bolesti smo uspeli da izbacimo jednu kariku", nagalsio je Vučić.

Takođe je rekao da i zaposleni u javnim preduzećima terba da se vakcinišu, prije svega poštari koji donose penzije starijima.

Ukazao je da i u gerontološkim centrima treba završiti vakcinaciju.

S tim u vezi je naveo značaj vakcine, rekavši da je u Šapcu u jednom domu za stare od 118 korisnika 79 zaraženo poslije Nove godine, a da zahvaljujući vakcini nema umrlih jer su stvorili antitijela.