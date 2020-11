Vučića u Crnoj Gori "spasila" obična maska

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je sinoć na građane da poštuju mjere i ukazao da je njega u Crnoj Gori "spasila" obična maska.

Vučić je, obilazeći radove na izgradnji kovid bolnice u Batajnici, rekao da je u Crnoj Gori, sve vrijeme nosio maske i da se nije zarazio, dok su se mnogi inficirali.

Rekao je da se radilo o običnoj maski, koju svi oko njega nose.

Kazao je da je neophodno da građani poštuju mjere i nose maske.

"Molim ljude da vode računa. Beograd večeras na 60 odsto od 1.500 dosadašnjih pozitivnih rezultata. Beograd i Kragujevac katastrofa. Uozbiljite se hoćete li glavu da izgubite ni zbog čega", naglasio je on.

Kafići zasad bez zatvaranja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je za sada protiv zatvaranja ugostiteljskih objekata, zbog ljudi iz tog sektora koji od tog posla žive, i dodao da će se sa eventualnom odlukom o skraćenju njihovog radnog vremena ili zatvaranju sačekati još dva ili tri dana.

Dodao je da će to zavisiti od brojeva novozaraženih na dnevnom nivou.

Odgovarajći na pitanje novinara da prokomentariše upite pojedinih predstavnika opozicije zašto država ne zatvara barove i kafiće, koji su “"nkubatori zaraze", Vučić je odgovorio:

"A, da smo ih zatvorili onda bi govorili da smo im oteli novac".

Kazao je da ljudi koji rade u ugostiteljskom sektoru, kao i svi dugi, moraju da nahrane svoju djecu i porodice.

Na pitanje da prokomentariše otvaranje radnje SBB-a u Tržnom centru "Galerija" u Beogradu na vodi, Vučić je rekao da je on srećan zbog toga i da mu je drago da su i oni koji su kritikovali taj projekat prepoznali njegovu vrijednost.

"Svi priznaju da smo napravili veliki posao u Beogradu i Srbiji", rekao je Vučić i dodaje da je zadovoljan posjetom u novom tržnom centru.

Na objavu Sergeja Trifunovića na Twitteru da je "mitropolit Amfilohije trebalo da govori na Vučićevoj sahrani", predsjednik je rekao da je "Sergej je u pravu".

"Ja sam im to odavno rekao...Umesto što gubite stotine miliona evra koje ste uložili u razne medije… Lakše je da me ubijete, jer, da se ne lažemo, samo jedan problem imate. . . Pa hajde, uradite to već jednom, nemojte da pretite i da se krijete iza društvenih mreža", rekao je Vučić.

Primjetio je da Twitter tu objavu Trifunovića nije zabranio i dodao da oni koji su trebali da prijave taj slučaj to nisu učinili.

Dodao je da su Donaldu Trampu zabranili objavu vezanu za izbore, a da Trifunoviću nisu zabranili objavu na kojoj poziva da ubiju legitimnog i legalnog predsjednika.