Vučića u Zagrebu čeka zahtjev za smjenu Vulina

BEOGRAD - Predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posjete Zagrebu i sastanka sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović očekuju mnoge teške teme, a biće mu ispostavljen i zahtjev za smjenu ministra odbrane Aleksandra Vulina, saznaje "Glas Srpske" u srpskim diplomatskim krugovima.

Sastanak Grabar-Kitarović i Vučića zakazan za 12. i 13. februar biće prilika za razgovor o pitanjima koja već duže od dvije decenije opterećuju srpsko-hrvatske odnose i predstavljaju teret za cijeli region s obzirom na značaj te dvije zemlje.

- Glavni zahtev biće doslovno sprovođenje sporazuma kojim je predviđeno mesto za predstavnika hrvatske zajednice u Narodnoj skupštini Srbije. Osim toga pred Vučića će biti ispostavljen i zahtev za smenu Vulina kao vid neformalnog izvinjenja za, kako to vide tamo, velikosrpsku agresiju na Hrvatsku. Očekivane teme su i nerešen granični spora, nestali i položaj hrvatske zajednice u Srbiji - kaže sagovornik "Glasa Srpske".

Vulin je jedan od najoštrijih u izjavama usmjerenim protiv Hrvatske. Pripadnik je tvrdog nacionalnog krila i sa velikom dozom oštrine govorio je o pokušajima kanonizacije kontroverznog zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, odnosu hrvatskih zvaničnika prema zločinima iz vremena NDH, pravima i položaju srpske manjine u Hrvatskoj i vojnim temama koje su se prvenstveno odnosile na trku u naoružavanju.

- Nije tajna da takva retorika ne doprinosi politici pomirenja i razvoju dobrosusedskih odnosa za koje se zalaže Vučić. Vulin je u Zagrebu okarakterisan kao kamen spoticanja i glavni uzrok nepovjerenja prema Vučićevoj politici. Takav stav je podržan i u zapadnim diplomatskim krugovima koji smatraju da je vreme da Srbija i Hrvatska prošlost ostave iza sebe, ali i političare kao što je Vulin, Zahtev Hrvatske ne iznenađuje ako se prisetimo oštrih reakcija koje je Vulinov govor na komemoraciji u Jadovnu pre dve godine. Grabar-Kitarović je tada izjavila da Hrvatska podržava Srbiju na evropskom putu, ali da Srbija ne može ući u EU sa takvim političarima i takvim izjavama - navodi naš sagovornik.

Odluka o posjeti predsjednika Srbije na poziv predsjednice Hrvatske uslijedila je u trenutku rastuće tenzije između Zagreba i Beograda zbog izložbe o ustaškom logoru Jasenovac koju je Srbija održala u sjedištu UN povodom Međunarodnog dana holokausta. Tajming posjete, koja je u prethodnoj godini već odgađana uz obrazloženje da nisu sazreli uslovi iznenadio je ne samo širu javnost već i Vladu Hrvatske. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević rekao je da je predsjednik Srbije dobrodošao u Hrvatsku ali da je neophodno da se prije toga javno izvini zbog agresije na Hrvatsku i zločina. Za razliku od njega, predsjednik Vlade Andrej Plenković nije se izjašnjavao o potezu hrvatske predsjednice.

Javne osude u Hrvatskoj zbog odluke Grabar-Kitarović da pozove Vučića prekinute su nakon saopštenja američke ambasade u kome je njen potez ocijenjen kao pozitivan iskorak budući da su srpsko-hrvatski odnosi ključ stabilnosti i napretka u čitavom regionu. Ubrzo nakon reakcije Ambasade SAD u Zagrebu kaže naš sagovornik, održan je sastanak Grabar-Kitarović, Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića kako bi usaglasili zajednički nastup uoči posjete Vučića.

- Plenković i Jandroković bili su izričiti da poseta treba da bude više od protokolarne i da mora da se insistira na zaštiti nacionalnih interesa i tekovina domovinskog rata. Dogovoreno je da će Hrvatska insistirati na pitanju nestalih, rešavanju granice, otvaranju arhiva, pored glavnog zahteva za uspostavljanje funkcije predstavnika hrvatske zajednice u Narodnoj skupštini Srbije - rekao je naš sagovornik.

Izjave

Aleksandar Vulin rekao je juče da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašli iz politike i javnog života Hrvatske i da očekuje da će Aleksandra Vučića tokom posjete Zagrebu dočekati ustaše.

Gordan Jandroković je istakao da su to destruktivni signali koji mogu pokvariti napore koji su do sada učinjeni da bi do susreta uopšte došlo i da bi imao pozitivan rezultat.

- Vulin je Vučićev blizak saradnik i na predsjedniku Srbije je da svoje saradnike upozori da paze šta govore - kazao je Jandroković.

(glassrpske)