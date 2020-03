Vučićeva poruka Trampu i Đipingu: Srbija će pomoći

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Tviteru u odgovoru Donaldu Trampu na vijest da je sa kineskim predsjednikom Si Đipingom razgovarao o rješavanju krize koju je izazvao korona virus, da je svijetu potrebno liderstvo više nego ikada i da je Srbija spremna da uradi svoj dio posla u ovoj borbi.

"Hvala predsedniče Trampe i predsedniče Si što radite zajedno na rešavanju ove krize, svet sada treba vaše vođstvo više nego ikada. Radeći sa vama, i EU, i ostalima širom sveta, Srbija je spremna da odradio svoj deo u pobedi nad pandemijom", napisao je Vučić.

Thank you President @realDonaldTrump & President Xi for working to solve this crisis together. The world needs your leadership more than ever. Working with you, the EU, and others around the world, Serbia will play its part to help defeat this pandemic.