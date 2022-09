Vukovarci o popisu: Briga me kako će tko govoriti, daj mi djetetu posao!

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da dio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91.63 odsto, Srba 3.20 odsto, Bošnjaka 0.62 odsto, Roma 0.46 odsto, Italijana 0.36 odsto i Albanaca 0.36 odsto, dok je dio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0.30 odsto.

U Vukovaru je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 30 odsto. Prema popisu iz 2011. godine bilo ih je 34.8 odsto (15.881), dok ih je prema novom popisu 29.73 posto (14.605).

Reporter N1 provjerila je na ulicama Vukovara što ljudi misle o novim podacima.

“Što da vam kažem, ja kad bih odlučivala, ako već ima sukoba nekakvih u ovoj državi, zašto bismo pravili nerede, ako ih ne moramo praviti?”, rekla je jedna gospođa u Vukovaru.

Jedna gospođa je iznijela probleme koji vladaju u gradu.

“Mene više zamara što nema zaposlenja, ništa ne izgrađuju. Omladina nam ne ostaje. Govorili ovako ili onako, to je zadnje. Po ovome teškom tempu života jadno i žalosno. Šta me briga kako će ko govoriti, daj mi djetetu posao! Ali nema, moje dijete je otišlo na more, preko ljeta rade nešto, preko zime gladuju i da im ja i djeda pošaljemo nešto od naše penzije”, rekla je druga gospođa u Vukovaru.