Vulin: BiH šest godina ćuti o tome ko je pokušao da ubije Vučića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da šest godina Bosna i Hercegovina nije uradila baš ništa da otkrije ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Potočarima.

"Mi radimo na tome, ja sam siguran da ćemo mi biti u stanju da podnesemo odgovarajuću optužnicu, da ćemo pronaći bar izvršioce, dok ne pronađemo nalogodavce, dok ne pronađemo organizatore", kazao je Vulin.

Vulin kaže da je to nešto što je trebalo da uradi Bosna I Hercegovina, a ne Srbija.

"To se desilo na njihovoj teritoriji. To se desilo na prostoru koji oni apsolutno kontrolišu, pred kamerama čitavog sveta. Znate, u tom trenutku tamo su bili od bivšeg američkog predsednika Klintona, pa do ministra spoljnih poslova Turske, ako se ne varam, pa je tu bilo nekoliko predsednika vlada, ministara. Uostalom, bio je Bakir Izetbegović, on je dočekao Vučića, bio je tamo. I sve kamere ovog sveta su pratile svaki milimetar, svaki pokret su pratile, samo nikako ne možemo da identifikujemo ko su oni koji su pokušali da ubiju Aleksandra Vučića", rekao je Vulin za Tv Pink.

Kako je naveo "to je kao sa 'Olujom', svi se slažu, čak i Hag se slaže da je to bio zločin i etničko čišćenje, ali zločin za koji niko nije bio odgovoran".

"To je bila neka vrsta elementarne nepogode, zato se i zove 'Oluja', verovatno je to ideja, tako je i sa pokušajem ubistva Aleksandra Vučića. Znači Aleksandra Vučića nisu pokušali da ubiju u Srebrenici. Jasno je, dakle, da je tu bilo nešto, ali ko je bio u pitanju, nema veze. Moramo da saznamo, moramo da saznamo ne samo zbog Aleksandra Vučića, koji opet govori da to ne sme da naruši odnose između naših zemalja. Moramo to da rasvetlimo zbog sebe. Moramo da rasvetlimo zato što je to u pitanju pokušaj ubistva", izričit je ministar policije Aleksandar Vulin.