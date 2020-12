Vulin: Darko Elez sarađivao s kavčanima, nema nedodirljivih

BEOGRAD - Hapšenje jednog od najzloglasnijih kriminalaca Darka Eleza dokaz je da policija radi svoj posao i da se odgovorno bori protiv organizovanog kriminala, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Vulin je za RTS rekao da je Darko Elez uhapšen u Batajnici, u firmi koja je glasila na njegovu ženu, ali je bila suštinski u njegovom vlasništvu.

"Akcija je bila profesionalana, znali smo gde se kreće, s kim se viđa, i kad smo dobili naredbu Višeg suda, što je bila hrabra odluka, odmah smo krenuli u akciju. Darko Elez je vršio najteža krivična dela, ubistva, rekete, tako da je jako dobra vest je da više nije na slobodi", istakao je ministar policije.

Potvrdio je da je kriminalna grupa koju je predvodio Darko Elez sarađivala s kriminalnom grupom iz Beograda bliskom "kavčanima".

"Brojna njihova dela su bila povezana i on je stajao iza toga. Svi oni jako dobro sarađuju. Sarađuju u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori. Svi znaju da je on ubica i narko-diler, ali je bilo teško to dokazati. Čim smo dobili dokaze preduzeli smo akciju", naveo je Vulin i zahvalio na saradnji tužilaštvu BiH i Republike Srpske.

Ministar je ponovio da u borbi protiv organizovanog kriminala nema zaštićenih.

"Teško je reći da je Elez imao zaštitu ministarstava policije, on je državljanin i Srbije i BiH. Važno je da je predsednik Aleksandar Vučić objavio rat mafiji, a svako ko misli da je to rekao iz političkih razloga greši. Neće se stati samo na ovome", izričit je Vulin.

U poslu koji obavlja najteže je, kaže, doći do države. Otkako je prije mjesec dana preuzeo funkciju od ministra Stefanovića, MUP, kaže, bilježi nekoliko velikih i uspješnih policijskih akcija.

"Za mesec dana uhapsili smo Darka Eleza, koji neće više moći da uništava živote naših građana, uhapsili smo Pink Pantere koji su ukrali satove vredne četiri miliona evra. U borbi s narkoticima radimo svaki dan. A pored toga uputio sam svim nadležnim uprava da mi se prijavi ukoliko im neki policajac prijavi da je primetio kriminalne akcije u svom reonu", napomenuo je Aleksandar Vulin.

Ministar je pozvao sve građane da prijave ukoliko vide narko-dilere ispred škole ili im neko traži reket, jer je policija tu da ih zaštiti.