Vulin: Đukanović da Srbe i SPC ostavi na miru

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću da može da napravi crkvu kakvu god hoće i da sebe proglasi za patrijarha, ali da Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) ostavi na miru.

"Može Milo Đukanović da objasni način kako je nastao svet, može glavni odbor DPS-a da proglasi za apostole, može da uradi šta god hoće, ali nemoj to da radi sa SPC. Nas neka ostavi tamo gde smo bili, tamo odakle je on otišao, mi smo ostali. Njegovo pravo je da ode, ali ne može da kažnjava Srbe zato što su ostali tamo gde je on nekada bio", rekao je Vulin.

Vulin je istakao da Srbija poštuje nezavisnost, suverenitet Crne Gore, ne miješa se u njeno pravo da odlučuje sama o sebi, ali ne može mirno da posmatra da se Srbima oduzimaju elementarna ljudska prava.

"Mi se ne mešamo u unutrašnja pitanja Crne Gore, ali nije unutrašnje pitanje Crne Gore da zabrani Srbima da idu u svoju crkvu ili da promeni ime crkve ili da otme svetinje koje su srpskom narodu toliko važne i toliko značajne. Bez naših pravoslavnih svetinja, ni mi kao Srbi ne bismo bili isti narod", naveo je Vulin.

Vulin je ponovio da je Srbija uvijek tu da pomogne i Republici Srpskoj i Srbima koji tamo žive i da će to činiti uvijek, dok god je Aleksandar Vučić na čelu Srbije, saopšteno je iz Pokreta socijalista, čiji je Vulin predsjednik.

"Mi smo doneli programska dokumenta, Ministarstvo odbrane je donelo nacionalnu strategiju odbrane u kojoj se eksplicitno kaže da je naš zadatak da štitimo Srbe bez obzira gde oni žive", napomenuo je Vulin.

On je naveo da je Republika Srpska nastala kao izraz, kao potreba Srba u BiH da se sačuvaju od jasenovačkog genocida, da se više nikad ne ponovi taj užas.