Vulin: Dojave o bombama su kao korona, s time se mora živeti

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da se dojave o bombama koje su pristizale prethodnih dana u Beogradu i drugim gradovima nikako ne mogu spriječiti i uporedio je tu situaciju sa koronom, rekavši da se sa time mora živjeti.

"Ovo je oblik psihološkog rata, moderni terorizam, zastrašujuće je. Nemoguće je zaustaviti te dojave, a na nama je samo da povećamo preventivu", rekao je Vulin za TV Prva.

On je rekao da je tokom trajanja košarkaškog Fajnal fora u Beogradu bilo dojava o bombama.

"Da smo poslušali dojave o bombama na Fajnal foru, ne bi ni bio održan. Rukovodstvo F4 je poslušalo naš savet, mi smo radili preventivno, obezbedili dvoranu i to je bilo dovoljno. Nije moguće pregledati stotine, hiljade dojava o bombi u jednom danu. Jedini način da ovo prestane, da ukinemo internet, mobilne, telegrame, pisma... To je možda moguće samo u Severnoj Koreji", kazao je Vulin.

Prema njegovim riječima, bio je i slučaj da je u jednoj bolnici stigla dojava o bombi, ali da niko nije dva dana otvarao mejl, pa su zvali policiju poslije dva dana.

Ministar policije ocjenjuje da je u pitanju teroristička prijetnja za cijelu Srbiju.

"Mi nemamo milion obučenih kontradiverzionih policajaca, 500.000 pasa koji će da pregledaju sve te dojave, i nekoliko miliona uređaja za praćenje. Uhapsili smo šest srpskih maloletnika koji su to radili, a kada smo ih pitali zašto su to radili, odgovor je bio "ne znam". Imali smo i slučajeve psihijartrijskih bolesnika koji su slali pretnje. Ovo je kao korona, to se jednostavno dešava, sa time mora da se živi", dodao je Vulin.

Ministar policije je rekao da je u brojnim mejlovima o dojavama kao razlog navođeno da su bombe postavljene jer Srbija nije uvela sankcije Rusiji.

"Ali, da uvedemo sankcije Rusiji, mislite da pretnje ne bi stigle sa druge strane? U velikim zemljama, Rusiji, Americi... postoji epidemija ovakvih dojava. To je, jednostavno, nešto sa čime morate da živite, a na nama je da uradimo maksimalnu preventivu, ono što je do nas. Ipak, u jednom danu da pregledamo nekoliko hiljada objekata, fizički nije moguće", istakao je Vulin.