Vulin: EU da se oglasi o pozivima na rat i sukobe

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je danas da izjava prištinskog političara Kadrija Veseljija da Niš istorijski pripada samoproglašenom Kosovu i da će ga osvojiti predstavlja poziv na rat i nove sukobe, te pozvao EU da se tim povodom oglasi.

"Važno bi bilo da EU već jednom progovori i kaže da li taj čovek, koji neprekidno poziva na rat i sukobe, govori i u njihovo ime", rekao je Vulin.

Vulin je napomenuo da na Kosovu i Metohiji vladaju stranci i imaju političku moć, istakavši da bi bilo onda vrijeme da objasne da li je to s njihovom voljom ili nije, saopšteno je iz Ministarstvo odbrane Srbije.

"Ako im je stalo do mira i stabilnosti, do njihove dece, neka već jednom obuzdaju ovog ratnog huškača, neka omoguće da pravda stigne do njega i to će biti sasvim dovoljno", rekao je Vulin.

On je u saopštenju Veseljija nazvao ratnim zločincem, istakavši da teroristi OVK nisu došli ni do Niša, ni mnogo dalje, ni u vrijeme kada je iza njih stajala sva sila NATO pakta i da, naravno, to ne mogu ni sada da urade.

"Ako je Veseljiju toliko stalo da dođe do Niša, ja ću mu omogućiti da, kad god bude poželeo, pređe administrativnu liniju i da ga stražarno sprovedemo do istražnog sudije i upoznamo s pritvorskim kapacitetima u Nišu, što on kao ratni zločinac svakako zaslužuje", poručio je Vulin.