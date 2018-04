Vulin: Hapšenje Dudakovića nada da će pravda stići zločince

Komentari: 1

Gospodine Vulin. Pravda se mogla davno izvrsiti. Moglo se kolektivno izaci iz BiH-Institucija i dati do znanja i politickom sarajevu i medjunarodnoj zajednici da se necete vracati u institucije dok se pravda ne sprovede u djelo. Ako ste prave patriote onda cete to i sprovesti i vidjecete kako se brzo sve rjesava. Ima tu krivice i srpskog rukovodstva koje je sve ove godine nato gledala sasvim pasivno. Mora se reci jasan stav i zahtjevi, jer ima i previse dokaza i za HAG. Za zlocince ne i trebalo biti nikakvih nagodbi. Gradjanski rat je bio u BiH i to je jasno kao dan. E sad sto bosnjaci tvrde suprotno to je slabost srba da protiv toga dignu glas.