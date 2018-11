Vulin: Hoće li Komšić da nas šamara ili zavrće uši?

BEOGRAD - Poruku novog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića odlično smo razumjeli, jedino što nismo shvatili jeste kako će da nas kazni, hoće li da nas šamara ili će da nam zavrće uši, upitao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, reagujući na Komšićevu poruku Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati, jer će u suprotnom, kaže, biti problema.

"Gospodin Komšić nam neprekidno preti i to smo razumeli, ali pre nego što mu odgovorim na ovu poslednju pretnju, samo hoću da ga pitam - ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici i kada misli da nam da odgovor na to jednostavno pitanje", rekao je Vulin.

Dokaz da imate državu jeste kada na vašem prostoru znate ko pokušava da ubije nekoga i zbog toga bude kažnjen, podvukao je Vulin.

Komšić je danas rekao da će sa pozicije na koju je izabran u punoj mjeri biti posvećen da odnosi sa Srbijom i Hrvatskom budu dobri i prijateljski, ali i da u Beogradu i Zagrebu treba da se zna da je granica na Drini, odnosno Uni.

Poručuje da i Srbija i Hrvatska mogu računati na njega, uz poruku:

"Ali vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom", rekao je Komšić.

Na opasku da njegova poruka "nećete imati problema sa mnom", zvuči gotovo kao prijetnja, Komšić kaže:

"Ja ne prijetim. Nisam ja baš toliko moćan da nekome prijetim, samo tražim poštovanje ove zemlje. I od Zagraba i od Beograda. Tražim da se poštuje gdje je fizička granica ove zemlja i granica lijepog, normalnog ponašanja", rekao je Komšić.