Vulin: Hrvatska se stalno vraća na teme koje izazivaju raspravu i sukob

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin, povodom prijetećeg pisma upućenog predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, kaže da su prijetnje predsedniku Republike svakodnevne.

Što se tiče nereda tokom fudbalskog derbija, Vulin kaže da će nadležni organi izaći sa odgovarajućim zaključcima.

Nije mogao da odgovori na pitanje novinara da li je u incidentu na stadionu Partizana bilo udjela stranih službi, međutim, rekao je da se "ovo nikada ne dešava slučajno i da nikada nije bez politike".

On se zapitao kako to da strani državljani, uhapšeni na stadionu JNA, nisu otišli do Narodnog muzeja, ako su dolazili turistički, kako tvrdi žena jednog od uhapšenih.

"Vrlo je zanimljivo kako to internacionalno bratstvo nije otišlo u Narodni muzej, ako su turistički dolazili ovde. Verovatno su išli do muzeja ''25. maja'', pa su eto slučajno skrenuli. Delovalo im je kao neki performans veliki. Slučajno su bili isto obučeni, slučajno su nekakvi kik bokseri. I baš su krenuli na izložbu u ''25. maj, međutim nešto ih je odvelo na stadion JNA ... i kad su već tu rešili su da preuzmu tribinu ili da urade nešto slično", ironično je primijetio Vulin.

Složio se sa konstatacijom novinara da je prijeteće pismo stiglo baš u vrijeme nereda na stadionu JNA, dodavši da se takve stvari rijetko dešavaju slučajno i da je zanimljivo da se svaki put kada je predsjednik van zemlje desi da "neki turisti omaše muzej ''25. maja'' i dođu na stadion JNA".

Povodom pretnji Vučiću dodao je i:

"Uspostavila se u ovoj zemlji jedna kultura mržnje, iskrene mržnje, koja je dozvoljena kada mrzite Vučića ili njegovu porodicu ili ljude koji su mu bliski. To je dozvoljeno. U redu je da širite lažne vesti, u redu je da najbrutalnije lažete. U redu je da od svoje mržnje pravite politiku", rekao je Vulin za TV Pink.

Osvrnuvši se na bivšeg gradonačelnika Beograda, Dragana Ðilasa i njegovu nameru da se ponovo kandiduje za gradonačelnika Beograda, Vulin smatra da mu je jedini cilj da se ponovo obogati.

"Pogledajte ovo što se okupilo, Ðilas i ostali tajkuni. Šta ih povezuje? Povezuju ih dve stvari - želja da ponovo budu još bogatiji, naravno, želja da svojim novcem ponovo vladaju, kao što su nekada vladali ... Ðilas se frapantno obogatio za vreme svoje vlasti", rekao je Vulin, dodajući da je druga stvar koja ih objedinjuje mržnja prema Vučiću.

On objašnjava da su tadašnje ministre za svoje pozicije kvalifikovali bliski odnosi sa Ðilasom ili sa tajkunom Miroslavom Miškovićem.

Upozorava da se tajkuni okupljaju da da je "na nama da im ne dozvolimo da uzmu Srbiju i otmu Srbiju, kao u vreme pljačkaške privatizacije".

Govoreći o optužnici protiv šest oficira JNA, protiv kojih je Hrvatska podnijela optužnice, Vulin ukazuje da hrvatska politika ima potrebu da se stalno vraća unazad, u nešto što će nas posvađati u nešto oko čega ćemo imati žučne rasprave, oko čega ćemo imati sukob.

"Nek se bave svojim problemima, nek se bave time da smo svi u problemu zato što su dozvolili da jedan tajkun kupi čitavu državu, a da ne govorimo o tome što su naše vlasti dozvolile da taj tajkun kupi ovde čitavo naše tržište, čitavu našu prodajnu mrežu", rekao je Vulin, poručivši Hrvatima da ''91. godinu i nekoliko oficira koji su radili svoj posao ostave iza sebe.

Vulin je podsjetio da ''91. godine Hrvatska nije bila međunarodno priznata država, a da oficiri JNA nisu mogli da počine agresiju, jer su delovali na svojoj teritoriji i u okviru tadašnjeg Ustava SFRJ.

"Oni nisu bili agesori na sopstvenoj zemlji, to nije moguće", poručio je Vulin.