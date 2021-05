Vulin: Imali smo informacije da se priprema atentat na Vučića

Aleksandar Vulin je danas prokomentarisao navode o planiranom atentatu na predsjednika Vučića prilikom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji.

Ministar Vulin je kazao da će detaljna istraga sve utvrditi, ali da je činjenica da su oni koji su htjeli smrt Aleksandra Vučića bili sposobni da to sprovedu u djelo.

"Mi smo tada imali operativne informacije da se tako nešto priprema i ja sam zaista bio veoma zabrinut zbog toga, molio sam predsednika da otkaže svoj govor i svoj nastup, on je odbio. Učinili smo, naravno, sve da se ništa ne desi. I znate, predsednik ima običaj da zanemaruje svoju bezbednost. On to tako doživljava. Uvek kaže, nemojte da me opkoljavate, šta će mi telohranitelji, ja hoću u svoj narod. Moj posao je da se ne desi snajperista i da mu se ne desi takvo zlo. Bio sam veoma zabrinut, strepili smo do zadnjeg sekunda. Na svu sreću, sve je bilo u redu. Da li su hteli da likvidiraju predsednika Vučića ili ne, istraga će pokazati, ali ono što mogu da vam kažem bili su sposobni da to učine", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

"Imali su i naoružanje, ali i ljude koji su to u stanju da urade. Znate, jedan od uhapšenih je profesionalni snajperista. Neki od njih su imali bogato ratno iskustvo. Dakle, ljudi koji to mogu da urade, koji to znaju da urade. Oni raspolažu neverovatnim sumama novca", kazao je ministar, prenose mediji.

Ministar je istakao da bi likvidacijom predsjednika Vučića, Srbija bila paralizovana, ali i čitav Balkan, da bi se smrću Vučića urušila politička stabilnost, a da nasilje, bezakonje i neizvjesnost odgovaraju narko-kartelima.

"Mogu samo da zamislim koliko košta atentat na predsednika Republike Srbije i šta bi Zvicer bio spreman sve da plati da se to i desi. Mojom likvidacijom dobijate par meseci blokade MUP-a, parlament će izabrati drugog ministra unutrašnjih poslova. Treba da prođe par meseci, zakon je tu jasan. Ali, likvidacijom predsednika Republike, vi rušite temeljni stub političke stabilnosti u Srbiji. Srbija odjedanput postaje druga zemlja. To se automatski preliva i na sve ostale zemlje na Balkanu, jer Srbija je ta koja je ključna za mir na Balkanu. Mir je na Balkanu, zato što je Srbija toliko miroljubiva i trudi se da tako i bude. Likvidacijom predsednika Vučića, vi imate destabilizaciju čitavog Balkana, a u takvom destabilizovanom prostoru, narko- dileri najbolje prolaze. Kriminalne bande najbolje žive u takvim vremenima. Kada nema zakona, kada je sve nesigurno, kada ne znate šta će biti sutra", zaključio je ministar Vulin.

(B92)