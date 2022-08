Vulin: Izboreno vreme za rešenje koje neće Srbe izvesti na ulicu

BEOGRAD - Odlaganjem do 1. septembra izboreno je vijeme u kome moramo pokušati da nađemo rješenje koje neće izvesti Srbe sa KiM na ulice, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

"Ne očekujem od Prištine ništa. Od EU očekujem da već jednom formira Zajednicu srpskih opština. Da te zajednice nije bilo u sporazumu, ne bi sporazuma ni bilo", rekao je Vulin za TV Prva.

Njegova poruka Srbima na KiM je da Prištini ne treba da vjeruju, a treba vjeruju Srbiji i Aleksandru Vučiću - predsjedniku svih Srba, koji ih nikad nije slagao.

"Narednih mesec dana da se iskoristi za dogovor, da diplomatija radi svoj posao. Da se postigne dogovor da se omogući normalan život, posebno za Srbe sa KiM", rekao je on.

Uključivanje američkog ambasadora, koji je uticao na odlaganje primjene jednostrane odluke Prištine, Vulin ocjenjuje kao djelimičnu adekvatnu reakciju međunarodne zajednica.

Vulin očekuje da SAD nastave da koriste svoj uticaj za dobro, odnosno da urazume prištinskog premijera Albina Kurtija i da se do rješenja dođe.

"Nadam se da će u mesec dana biti uređeno sve da dođemo do mira na KiM", rekao je on.

Vulin je Kurtija ocijenio kao političara malih dometa, sa nepredviljivim potezima, koji pokušava mržnjom prema Srbima da se dodvori svom biračkom tijelu.

Naveo je da se sporazum iz 2011. na koji se Kurti poziva, ne odnosi na Srbe koji žive na KiM, a da ne obuhvata pitanje tablica, o čemu još mora da se pregovara.

"Srbija se ne povlači. Sve će uraditi za mir, ali baš sve za mir i slobodu Srba na KiM", rekao je on.

Vulin smatra da je Kurti za potez koji je povukao negdje dobio "zeleno svetlo".

"Ne bi on to sam. Nije samostalniji ni od Tačija ni Haradinaja. A onda je dobio i crveno svetlo. Hvala na interesovanju svake sile koja doprinosi stabilizaciji na KiM", rekao je on.

Dodao je da Kurti mir ne razumije i da se u njemu ne snalazi, već da mora da ima sukob, kako ne bi u miru, kao nedavno, gubio lokalne izbore.