Vulin: Jedino Vučićeva politika vodi rešavanju problema KiM

BEOGRAD - Mnogi rade na tome da se kosovsko pitanje nikada ne riješi i otpori koje savlađuje Aleksandar Vučić su ogromni, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin, komentarišući izjavu predsjednika Srbije da je "prva runda" dobijena za one koji se bore za nezavisno i suvereno Kosovo.

"Nikome osim Srbiji nije u interesu da se kosovsko pitanje reši i svi će raditi da se kosovsko pitanje nikada ne reši. Velike sile će raditi na tome da Srbija ni slučajno ne odlučuje samo o sebi i da Srbija ni slučajno ne bude rešena kada je u pitanju Kosovo i Metohija. I naravno da su otpori koje savlađuje Aleksandar Vučić veći od Srbije i ogromni su. Sama činjenica da je pokrenuo rešavanje pitanja Kosova i Metohije govori o njegovoj ličnoj i političkoj hrabrosti", naglasio je Vulin.

Prema njegovim riječima, riješavati pitanje Kosova i Metohije i doći do toga da se uopšte razgovara o tome, jeste nešto čemu niko nije mogao da se nada.

"Za velike zemlje Zapada, Kosovo je nezavisna država i o tome nema šta da se razgovara. Sad su prvi put i oni počeli da obraćaju pažnju na to šta Srbija govori i šta Srbija misli, a svima im je u interesu da Srbija ne reši kosmetsko pitanje, već da zauvek bude ucenjivana i da zauvek postoji nešto što će moći da je sprečava kad god napreduje i kada god nešto dobro uradi. Aleksandar Vučić to radi na izuzetan način i radi to sa takvom hrabrošću, da to niko nije radio decenijama iza nas", poručio je Vulin.

On je dodao da "jedino što vidi kao nadu da će kosovsko pitanje zaista biti riješeno najviše što se može u korist Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji, jer je to politika koju vodi predsjednik Vučić i ni jedna druga, navodi se u saopštenju.