Vulin: Ko krije Jasenovac, krije zločine, slavi Oluju

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin danas je reagujući na optužbe Hrvatske povodom Izložbe o Jasenovcu koju je Srbija priredila u Njujorku ocijenio da "onaj ko pokušava da sakrije Jasenovac, taj sutra slavi Oluju, a onaj ko pokušava da sakrije ustaške zločine, taj ponovo obnavlja ustaše u Hrvatskoj koju danas vidimo".

Vulin je u izjavi za javnost ukazao i da su Ujedinjene nacije nastale da se Drugi svjetski rat ne bi desio u nekakvom Trećem svejtskom ratu, i da se užasi nacističke ideologije nikada više ne bi ponovili.

On je naveo i da su se sve zemlje koje imaju takvu mračnu nacističku prošlost sa svojom prošlošću razračunale, pokajale se i daju sve od sebe da se prošlost nikada više ne ponovi, sem Hrvatske.

"Hrvatska je jedina zemlja u Evropi u kojoj antifašisti moraju da se izvinjavaju fašistima, i Hrvatska je jedina zemlja u Evropi i svetu u kojoj se sa prošlošću iz Drugog svetskog rata ne samo da se nije razračunalo, nego se ona ponavlja i u našim vremenima", istakao je Vulin.

On je poručio da Alojzija Stepinca oni mogu da proglase svecem, ali to neće promijeniti činjenicu da je on bio vikar ustaške vojske i da je komandovao sa više od 1.000 dušebrižnika, katoličkih sveštenika u ustaškoj vojsci, koji su blagosiljali njihove zločine, a često sa njima i učestvovali.

"Hrvatska bi, ako hoće da bude deo civilizovanog sveta, morala da razume da neće sakrivanjem Jasenovca postati bolja, već priznavanjem zločina u Jasenovcu će postati bolja. Onaj ko krije uspomenu na Jasenovac, taj slavi Oluju i taj slavi etničko čišćenje", rekao je Vulin.

Prema njegovim riječima, Hrvatska mora brzo da shvati da ne smije da negira zločine iz Drugog svjetskog rata zato što će ti zločini biti ponovljeni, zato što su se ti zločini ponavljali u našem životu, u našoj generaciji.