Vulin Krivokapiću: Zaista niste ponizili Srbiju, zato što niste mogli

BEOGRAD - Nakon što je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić putem Twitera odgovorio predsjedniku Srbije, rekavši da nije uvrijedio Srbiju, reagovao je Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije je, u saopštenju proslijeđenom medijima, naveo da Vlada Crne Gore zaista nije ponizila Srbiju, ne zato što nije htjela, već zato što nije mogla.

"Kada aktuelna Vlada Crne Gore poštuje odluku vlasti Mila Đukanovića da se protera ambasador Srbije, jer je izneo istorijsku istinu o Mojkovačkoj bici, to jeste želja da se Srbija ponizi, kada se vakcine koje je Srbija poklonila Crnoj Gori javno proslede pripadnicima takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga koje Srbija ne priznaje i koje po Rezoluciji 1244 ne bi smele da postoje, to jeste želja da se ponizi Srbija, kada se bez razloga i povoda u parlamentu Crne Gore izglasa rezolucija koja kao jedinu svrhu ima da Srbe proglasi odgovornim za nepostojeći genocid u Srebrenici, to jeste želja da se ponizi Srbija, kada se izbjegava regulisanje položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, to jeste želja da se ponizi Srbija", naveo je Vulin.

"Vlada Crne Gore zaista nije ponizila Srbiju, ne zato što nije htela, već zato što nije mogla. Umesto Srbiju, Vlada Crne Gore ponizila je sebe", odgovorio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću koji je, ranije putem Twittera, odgovorio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da Crna Gora nema namjeru da bilo koga ponižava, reagujući na konstataciju predsjednika Vučića da Srbija hoće dobre odnose sa Crnom Gorom, ali da neće dozvoliti da je Crna Gora ponižava.

(B92.net)