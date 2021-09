Vulin: Milanović prikriveni sljedbenik ustaškog pokreta

BEOGRAD - Ministar unutrašnji poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prikriveni sljedbenik ustaškog pokreta.

Vulin je naveo da se u Hrvatskoj političari dijele na otvorene i prikrivene ustaše, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

"Milanović je dokazao da pripada prikrivenim sledbenicima ustaškog pokreta, kada je ne znajući da ga snimaju na sastanku sa takozvanim braniteljima ponosno priznao svoje ustaške korene", naveo je Vulin.

On je ocijeni da Milanović "spada među gluplje hrvatske političare", a to je dokazao kada je 2015. godine pokušao da zatvori granice prema Srbiji i to potvrđuje svaki dan kada napada Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića.

Milanović je juče na forumu na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku rekao da je Vučić bio "jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih" i da to vidi kao prepreku za ulazak u EU.