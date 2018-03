BEOGRAD/PRIŠTINA - Srpska lista sa svoja tri ministra izašla je iz vlade Kosova i podnijela tužbu Policijskom inspektoratu u Prištini zbog brutalne akcije jedinice ROSU na sjeveru Kosmeta

Takođe, ova politička frakcija podnijela je tužbu protiv kosovskih specijalaca zbog hapšenja i iživljavanja nad direktorom Kancelarije za KiM Marka Đurića.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak "da smo mi pretukli Albanca na takav način, ne bi nas niko na kugli zemaljskoj spasao", i dodao da bi to "bila glavna vijest".

Milosavljević: Od sad smo opozicija, tražimo ostavke odgovornih

Šef poslaničkog kluba Srpske liste u kosovskoj skupštini Saša Milosavljević ponovio je danas da ta lista traži istragu i odgovornost za upad i brutalnu akciju specijalnih snaga kosovske policije u ponedjeljak u Kosovskoj Mitrovici.

Milosavljević je istovremeno obavijestio skupštinu da zbog te akcije srpski poslanici od danas istupaju iz vladajuće koalicije i prelaze u opoziciju.

Srpska lista traži ostavke ministra policije Fljamura Sefaja i direktora policije Špenda Mađunija.

Milosavljević je rekao da su u toj akciji kosovske policije pretučeni nedužni ljudi: "Treba da vas je sramota zboga toga", rekao je. Replicirao mu je predsednik skupštine Kadri Veselji, pozivajući ga da se biranim riječima obraća poslanicima. Veselji tvrdi da je "sramota ulaziti bez dozvole na Kosovo i da to niko neće tolerisati".

Srpska lista se pridružula opoziciji

U Prištini je nastavljena redovna sednica kosovskog parlamenta, na kojoj učestvuju poslanici Srpske liste, prvi put u ovom sazivu kao opozicija.

Poslanici Srpske liste su promijenili mjesto sjedenja i sada su u dijelu u kojem je opozicija.

Srpska lista je odluku da uskrati podršku vladi Ramuša Haradinaja donijela nakon hapšenja Marka Đurića u ponedjeljak u Mitrovici.

Vulin: Mogerini sa Beogradom razgovara, u Prištini naređuje

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kaže da je visoka predstavnica EU Federika Mogerini, nakon brutalnog napada na Srbe u Mitrovici, došla samo u Beograd jer sa Beogradom razgovara, dok u Pristini naređuje.

On je naglasio da je Brisel prepoznao da se mora razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ukoliko "žele mir u regionu", jer je situacija došla "do ivice" Za predsjednika Srbije kaže da ima strpljenja, da bi on lično na napade na Srbe odgovorio "pokazivanjem snage", ali da je Vučić bio tu da kaže da postoji diplomatija.

"Kao što ste videli bio je u pravu. Međutim, važno je da poručimo svakome - nema ponavljanja martovskog pogroma, neće biti novog Bljeska i Oluje", rekao je Vulin za "Pink".

Komentarisući izjavu Ramuša Haradinaja da nije pročitrao Briselski sporazum on je rekao da je teško pregovarati sa čovjekom koji je karijeru započeo kao terorista koji je ubijao druge ljude.

"Priština šalje poruku hoćemo sever KiM, ali ne i Srbe, hoćemo manastrire, ali ne i SPC", naglasio je Vulin i dodao da su Tači i Haradinaj ujedinjeni kada su Srbi u pitanju, a da su inače međusobno u sukobu i da je najružnije stvari o Haradinaju čuo od Tačija. Brutalni napad na Srbe u Mitrovici i hapšenje Marka Đurića okarakterisao je kao teroristički napad i otmicu direktora Kancelarije za KiM.

"Države hapse, a terorističke organizacije otimaju. To što u Pristini kažu da su terorističkim napadom na Srbe potvrdili svoj suverenitet onda bi tako i Al kaida i Islamska država bile suverene", naglasio je Vulin.

On je rekao da Vojsci Srbije niko ne može da naređuje spolja i da jedino može da naređuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Što se Tačija tiče i njegove silne hrabrosti, prošli put je pred Vojskom Jugoslavije trčao, sledeći put pred Vojskom Srbije će puzati, samo ako bude potrebno", zaključio je Vulin.

Stefanović: Za napad na Srbe Priština imala podršku spolja

Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović kaže da su formalni nalogodavci brutalnog napada na Srbe u Kosovskoj Mitrovici i hapšenje Marka Đurića vrh prištinske vlasti, ali da je podrška morala da dođe spolja ili iz Sjedinjenih Američkih Država ili EU, ili i jednih i drugih.

On je naglasio da je Srbija u jednom momentu bila "vazalna zemlja", a da je sada nezavisna država.

Nekada su, kako je rekao, drugi određivali gdje će biti vojne i policijske vježbe, kuda mogu da lete helikopteri vojske i policije, ali da je danas drugačija situacija.

Kaže da su pitanje Kosova Boris Tadić i Vuk Jeremić izmijestili iz okrilja UN u EU, te da je dobijen EULEKS koji treba da se bavi ozbiljnim istragama.

"Očekivali smo da se EULEKS uključi i da se pronađu nalogodavci i ubice Olivera Ivanović, a oni se povlače, ali su bili podrška albancima u ponedjeljak tokom napada na Srbe", rekao je Stefanović.

Kako kaže, Srbija je danas istinski slobodna i nezavisna zemlja, ima snažnu vojsku, policiju, bezbjednosne službe.

"Jačamo ali ne zato što hoćemo nekom da pretimo. Odolevali smo najvećim provokacijama do sada", rekao je Stefanović za TV Pink.

Pozadina brutalnog napada na Srbe u Mitrovici i hapšenje Marka Đurića je bila zauzimanje sjevera KiM , ukidanje bilo kakvih institucija, proterivanje stanovništva, kontrola teritorije, navodi Stefanović.

"KiM je deo naše zemlje i Albanci će morati sa tim da se pomire i mi imamo pravo da zaštitimo svoj narod na ovaj ili onaj način. Srbija neće dozvoliti novu 'Oluju', neće dozvoliti pogrom i progon svog naroda sa KiM", naglasio je Stefanović.

To što pristinski zvanicnici kažu da ih ne interesuje ZSO, da nisu pročitali Briselski sporazum, od međunarodne zajednice, kako je rekao, nema reakcija, ali pokušavaju Srbiju da natjeraju da prizna Kosovo, što "predsjednik Vučić nikada neće učiniti".

"Voleo bio od EU i SAD da čujem da li su za implementaciju Briselskog sporazuma i koji su rokovi za to", rekao je Stefanović.

Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, kako je naglasio , nista ne bi mogli da urade da nemaju podršku spolja, te je pitanje za SAD i EU da li je ovo njihova politika.

Radojević: Tužba Srpske liste protiv kosovskih specijalaca

Srpska lista sa svoja tri ministra izašla je iz vlade tzv. Kosova i podnijela tužbu Policijskom inspektoratu u Prištini zbog brutalne akcije jedinice ROSU na severu Kosmeta.

Milan Radojević, zamjenik kosovskog ministra policije u ostavci kaže da je podnošenje tužbe jedan od zaključaka sastanka predstavnika 10 opština sa srpskom vecinom na Kosovu i Metohiji.

"I dalje smo odlučni da delujemo u okviru sistema, u okviru institucija i zato smo podneli tužbu protiv kosovskih specijalaca", rekao je Radojević za RTS.

Dodao je da su kao prilog dostavili video-materijale medijskih kuća, fotografije, izjave ministara, gradonačelnika, kao i ostalih ljudi koji su u trenutku upada kosovskih specijalaca u Mitrovački dvor bili na licu mjesta.

Naveo je da tvrdnje Direkcije kosovske policije da nije bilo metaka u oružju ne odgovaraju istini. "I ja sam video okvir za kalašnjikov, a nekoliko specijalaca je repetiralo pušku", rekao je Radojević.

Naveo je da su u ovoj akciji hapšenja i prebijanja učestvovale sve specijalne jedinice kosovske policije, te da je riječ o najmasovnijoj akciji angažovanja specijalnih jedinica u istoriji kosovske policije.

"U hapšenju i prebijanju učestvovala je FIT jedinica, najelitnija u kosovskoj policiji, a podrška im je bio nekadasnji ROSU, sada specijalna jedinica. Na terenu je bilo izmedu 150 i 200 specijalaca", rekao je Radojević.

Dodao je da postoji bojazan da je ova akcija samo uvod za neku širu akciju, te da bi kosovski specijalci mogli ponovo da budu angažovani, na primjer, na preuzimanju kontrole nad jezerom Gazivode.

O pokretanju tužbe obaviješteni su i predstavnici međunarodne zajednice, kao i ambasadori, dodao je on.

(novosti)