Vulin: Neće biti drugog Dejtona, sa takvim stvarima se ne igra

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ističe u prazničnom intervjuu Srni da nema nikakve potrebe da se mijenja Dejtonski sporazum i da se ne treba igrati sa tako ozbiljnim stvarima.

"Nema `Dejtona dva`, nema `Dejtona tri`. Ima samo Dejton koji je potpisan. Dejton na osnovu koga funkcioniše BiH. Dejton na osnovu koga postoji Republika Srpska sa jasno određenim nadležnostima, a Srbija je garant tog sporazuma", naglašava Vulin.

On navodi stav Srbije da promjena Dejtona ne bi poboljšala život u BiH i ponavlja da je za Beograd prihvatljivo sve što se dogovore tri naroda i dva entiteta.

"Bez toga, bilo ko sa strane ne bi smeo ni da pokuša da nameće `Dejton dva` ili bilo koji drugi Dejton. A, ako bi se to pokušalo, naići će, siguran sam, na otpor svih naroda i entiteta, pa i Srbije/ kao zemlje garanta Dejtonskog sporazuma", naglašava Vulin i poručuje:

"Nemojte se igrati sa tako ozbiljnim stvarima. Mir u BiH za nas je od najvišeg značaja i učinićemo sve da se sačuva".

Srbija veoma zaintereseovana za odbrambenu industriju Republike Srpske

Govoreći o saradnji u oblasti namjenske industrije Srbije sa Republikom Srpskom, Vulin navodi da se radi na tome, konkretno sarađuje i da je Srbija veoma zainteresovana za kapacitete odbrambene industrije Srpske.

On napominje da je nedavno imao zadovoljstvo da obavijesti predsjednika Srpske Milorada Dodika i premijera Željku Cvijanović o potpisivanju ugovora od 280 miliona dinara (više od 2,35 miliona evra/ za remont motora /specijalne namjene) iz Srbije u Vazduhoplovnom zavodu "Orao" u Srpskoj i još 70 miliona dinara (oko 588.00 evra) u Fabrici specijalnih motora Pale.

"Smatramo da tu imamo i dobre ljude i kapacitete. Potrebna je svaka pomoć da se nakon decenija zanemarivanja i pljačkaških privatizacija i svega što je pogodilo ovaj region sve to stavi ponovo u pogon i funkciju", ističe Vulin i pojašnjava:

"Na konkretnim primerima smo u stanju da obezbedimo konkretne poslove, zaradu i sve ono što je nama bitno. Ovo je i način da kažemo koliko nam je stalo do Republike Srpske i kada kažemo da smo spremni da pomognemo Srpsku na svaki način - evo, ovo je jedan od tih načina".

O zločinima nad Srbima u BiH

Kada je riječ o zločinima nad Srbima u BiH koje su počinili državljani Srbije iz Raške/Sandžaka bošnjačke nacionalnosti, Vulin je rekao da se Srbija bavila svima za koje ima takva saznanja, bez obzira na njihovu nacionalnost i gdje su zločini počinjeni.

"To je pitanje za Ministarstvo pravde, ali načelno kažem - ko god da je počinio bilo kakav zločin, može da računa da će ga pravda stići kada je Srbija u pitanju", poručuje Vulin.

Nikome ne bih savjetovao pravljenje problema zbog početka rada suda za OVK

Komentarišući mogućnost bezbjednosnih problema zbog početka rada Suda za zločine terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Vulin je rekao Srni da ne bi smjelo da bude takvih problema, da to nikome ne bi preporučio, ali da će Srbija biti budna i pratiti situaciju.

"To je civilizacijska obaveza koja je morala biti ispunjena mnogo ranije, tako da je ovo samo nešto što je moralo da se desi. Moguće da postoje elementi koji bi razmišljali u tom pravcu, ali ja to zaista ne bih nikome savetovao, niti preporučio. Mi ćemo biti budni", navodi on.

Vulin kaže da postoji trend kada je riječ o prištinskim političarima da, kada god se sudi bilo kome sa albanske strane, oni moraju da pokušaju da pronađu nekoga na srpskoj strani ko će prati njihovu savjest i biografiju.

Islamski ekstremisti posebna opasnost

Što se tiče prijetnji u regionu zbog veze islamskih ekstremista u BiH, te Raške i Kosova u Srbiji, Vulin je rekao da se vodi računa o svemu što može da bude faktor destabilizacije na ovom prostoru.

"Postoje, činjenica je, i oni koji religiju koriste kao sredstvo rata i kao nešto što može da destabilizuje čitav prostor. Migrantska kriza je doprinela da budemo još budniji i vodimo više računa upravo o takvim fanaticima i ekstremistima", napominje on.

Vulin podsjeća da se najveći broj povratnika sa sirijskih ratišta nalazi na prostoru Kosova i Metohije, a ima ih u značajnom broju i na prostoru BiH, te da o tim činjenicama moraju voditi računa svi.

"Ja uvek insistiram da moramo da budemo povezani, da sve nadležne službe moraju da rade zajedno. Međunarodna zajednica mora aktivno da se uključi oko toga. Nemojmo zaboraviti da mi imamo istoriju verskog fanatizma, imamo istoriju sukoba na verskim osnovama", upozorava Vulin.

On kaže da Srbija veoma vodi računa o islamskom faktoru, odnosno o radikalnom islamizmu na svim prostorima, posebno tamo gdje se vraćaju povratnici sa sirijskog ratišta i sva saznanja dijeli sa međunarodnom zajednicom i odgovarajućim službama, te vodi računa da sve u regionu bude mirno, sigurno i stabilno.

Vojska Srbije jedna od najznačajnijih u regionu

Govoreći o snazi Vojske Srbije u odnosu na druge u Evropi, Vulin u intervjuu Srni ističe da se ona modernizuje i značajno oprema, te da misli da je sa ovim nivoom tehničke osposobljenosti bez sumnje jedna od najznačajnijih vojski u regionu.

"Vremena se menjaju, koliko je vojska bivše Jugoslavije bila jaka govori o tome koliko je sačuvala državu, koju je morala da sačuva. Ova vojska (Srbije) će sačuvati svoju državu, ako bude bilo potrebno. Ova vojska je na ponos svojoj državi", ističe Vulin.

On navodi da se Vojska Srbije intenzivno oprema, kupuje najsavremenija sredstva borbene tehnike, obučava svoje ljude i vodi računa da se poboljša njihov materijalni položaj, jer se bez ljudi ne može imati snažna armija.

"Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić dao je jasno naređenje da hoće jaku i zadovoljnu armiju. Jakom je činimo, a zadovoljnom takođe time što vodimo računa o materijalnom položaju naših pripadnika", navodi Vulin.

Kada je o naoružanju riječ, Vulin napominje da je Vojska Srbije već dobila šest najsavremenijih "migova", to je generacija "četiri plus", a tako će biti i kada se završi remont i njihova modernizacija.

"Iduće godine očekujemo i značajno veća sredstva u oblasti kopnene tehnike, stići će još 30 tenkova T-72, takođe modernizovanih, stići će 30 borbenih vozila pješadije.

Već smo počeli da razgovaramo o kupovini još šest helikoptera MI-17, a u toku ove godine stići će i šest najsavremenijih lakih H-145 helikoptera `erbasovih`", zaključuje Vulin.