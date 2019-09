Vulin: Niko me nije zvao iz Hrvatske da se izvini

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da ga niko iz hrvatske vlade nije zvao da se izvini zbog zabrane delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da uđe u Hrvatsku i prisustvuje obilježavanju Dana jasenovačkih novomučenika.

"Kako Srbi zaslužuju izvinjenje, Srbi su provokatori zato što postoje, Srbi su provokatori zato što hoće da dođu u Jasenovac", ironično je prokomentarisao ministar za TV Pink.

On je upitao kako to da hrvatskoj državi nije smetala delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prošle ili pretprošle godine, kada je dolazila u Jasenovac.

Vulin je naglasio da je delegacija pokušala da pređe granicu u civilnoj uniformi, ali da su im carinik ili granična policija koja ih je zaustavila rekli: "Danas nećete proći."

Na konstataciju da to znači da ne treba da se oda pošta stradalima u Jasenovcu, Vulin je rekao da je to zbog toga što se onda postavlja pitanje ko ih je pobio i čije su oni žrtve.

"Ako o tome počnemo da pričamo, onda ćemo se vratiti veoma daleko i doći na to da je to ustaški režim, koji ni danas nije osuđen, koga i danas pozdravljaju sa 'Za dom spremni' najviši državni funkcioneri, koji idu u Blajburg da nose vence", rekao je Vulin i upitao koji još državni funkcioner u svetu odnosi venac na grob streljanom fašisti.

Vulin je podsjetio da je logor u Jasenovcu radio i kada se probijao Sremski front, a da su se ustaška sela u Posavini i Hercegovini branila i nakon što je pao Berlin.

Vulin je ocijenio i da je "vrlo zanimljivo" da kada predsjednica i premijer Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković dolaze u Jasenovac, ni Srbi ni Jevreji neće da dođu.

"Zanimljivo je da nijedna delegacija neće da dođe sa Plenkovićem i Kitarovićevom da položi venac na jasenovačko stratište zato što znaju da nisu iskreni", rekao je Vulin.

On je naglasio da se svaki dan bilježe napadi na Srbe u Hrvatskoj, a problem je, kako je naveo, kada Srbi žele da se pomole na jasenovačkom groblju.

"Šta je problem? Ja sam rekao dođite vi, u Šidu imate mesto gde su ustaše, tad je to bila Nezavisna država Hrvatska, zaklale i streljale više od sto Srba, između ostalog, slavnog slikara Savu Šumanovića. Dođite, poklonite se, stavite venac na to stratište, niko vas neće sprečavati, niti će smatrati da je to provokacija. Dođite, ali neće da dođu", rekao je Vulin.

On je naglasio da Srbija želi najbolje moguće odnose sa svima u susjedstvu.

"Hoćemo mir, stabilnost, da se razvijamo... Dosta nam je sukoba, obračuna, ratova", rekao je Vulin.

