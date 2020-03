Vulin: Od kako Vučić vodi pregovore, Šiptari beže od njih

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin govoreći o KiM izjavio je da se očekuje borba, ali i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vodi pametnu borbu, pametniju nego što je iko prije vodio.

"Od kako predsednik Vučić vodi pregovore, Šiptari stalno traže razloge da beže od njih, neće da razgovaraju. Njihova nezavisnost nije više neupitna, nije više jednoglasno podržano ono što oni rade. Očekujem pritiske, veliku borbu", rekao je Vulin.

Vulin je, govoreći o migrantskoj krizi izjavio da je Srbija spremna da hermetički zatvori granicu ukoliko se za to ukaže potreba zbog situacije sa migrantima.

"Apsolutno smo spremni da u datom roku hermetički zatvorimo granicu, što znači da niko ilegalno ne može da prodje kroz našu zemlju. Naravno da nećemo zatvoriti legalne granične prelaze koji moraju da funkcionišu, ali ilegalni prelazi bi bili sprečeni onog momenta kada bi se to naredilo", rekao je Vulin na "Tv Prva".

Prema njegovim riječima, takozvana zelena granica ne može da postoji, "a zna se kako se granica hermetički zatvara, kojim sredstvima i na osnovu kojih planova". I prije izbijanja aktuelne krize sa migrantima Srbija je bila obaviještena šta bi Turska mogla da uradi, rekao je Vulin i dodao da je Vučić vodio računa kako to može da se odrazi na Srbiju i svakodnevni život.

"U ovom trenutku sve izgleda pod kontrolom ali je to takva situacija da svaki čas može da dođe do sukoba. Ovo je prvi put da je EU izašla sa jedinstvenim stavom i rekla da neće moći da bude ilegalnih ulazaka i to je nešto što ohrabruje, jer će na taj način i nama da bude lakše", naveo je Vulin.

On je dodao da se u Srbiji u ovom trenutku nalazi oko 6.000 migranata koji su smješteni u prihvatnim centrima i koji su kontrolisani.

"Srbija je uradila sve da se zaštiti, što govori o organizovanosti države. Za nas je bitno da se brojevi ne povećavaju. Ukoliko procenimo da se kreću neorganizovano ili u većem broju, zatvorićemo granicu. Ako procenimo da je na ovaj način bezbednost zemlje ugrožena, uradićemo to", rekao je Vulin.

Ministar odbrane Srbije dodao je da ne može da razumije izazivanje panike i straha i istakao da je država pokazala da može da kontroliše migranstku krizu, iako to nisu uspjele mnoge razvijenije zemlje.

Vulin je dodao i da je Srbija predlagala EU da se naprave kontrolne granice van EU - u Turskoj, Avganistanu i da se tamo radi trijaža ko može, a ko ne da dođe.

"EU sada pokušava da zauzme jedinstvenu poziciju koja će dosta olakšati život i nama koji nismo članovi EU", rekao je on.

Upitan da prokomentarise zahtjev SAD da Srbija obustavi nabavku vojne opreme od Rusije, Vulin kaže da je Srbija otvorena kada se radi o naoružanju.

"Zna se šta i kako kupujemo. Time štitimo našu zemlju. Tako ćemo nastaviti da se ponašamo. Za nas su jedino validne sankcije Ujedinjenih nacija, ostalo su odnosi sa pojedinim državama. Srbija znači mir na Balkanu", rekao je Vulin, prenio je portal "B92".