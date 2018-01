Vulin: Opasno je ali Vućič treba da ide na Kosovo

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da ne zna kako će proći sutrašnja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji, pogotovo poslije pokušaja ubistva u Srebrenici kada je bio sasvim sam, ali da i pored opasnosti treba da ide i da bude sa Srbima.

"Nikad više ne sme da ostane sam. On nije čovek koji će prihvatiti argument `opasno je`, već želi da bude sa Srbima i u tome niko ne može da ga spreči. I ne treba... Vučić ide da pokaže da je država uz njih i da se nikada neće povući iz njihovog života", rekao je Vulin.

On je naveo da je Vučić hrabar državnik koga ne mogu uplašiti upozorenja da mu je bezbjednost ugrožena, te da je hrabro što ide na Kosmet u situaciji kad Albanci traže svaku priliku da se nešto desi, kako bi priče o Specijalnom sudu za OVK i o Zajednici srpskih opština bile skinute sa dnevnog reda.

"Ide na Kosovo i Metohiju zato što zna kakav je odjek ovaj monstruozni akt /ubistvo Olivera Ivanovića/ proizveo na Kosmetu i zato što ljudima malo fali da kažu - `ovde više nema života, pravde i nade, idemo negde da nas neće ubijati`. Ako se to bude desilo, onda nema ni sporazuma, ni dogovora", rekao je Vulin za "Sputnjik".

Odgovarajući na pitanje da li je ubistvo lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića dobar povod da se Vojska Srbije vrati na Kosmet u skladu sa Rezolucijom 1244 UN, Vulin je rekao da je to volja velikih sila, koje mogu da donesu odluku o tome.

"Ono što mene brine u čitavoj ovoj situaciji jeste da bi ovaj monstruozni zločin mogao da se iskoristi za pokušaj albanskih snaga da dođu na sever Kosmeta. To bi bio ozbiljan problem i veoma pažljivo motrimo da niko ne pokuša da ovu tragediju iskoristi za preuzimanje severa", rekao je Vulin.

Napominjući da je Briselski sporazum više nego jasan i da sjever niko ne može da preuzme, Vulin je istakao da takozvana vojska Kosova ne može da se pojavi na sjeveru Kosmeta.

"Vučić je kao pregovarač Vlade Srbije dobio garancije i od NATO da nema bezbednosnih snaga Kosova na severu Kosova i Metohije i da ne mogu da prelaze Ibar", kaže on.

Prema njegovim riječima, dok se to ne promijeni, prema Rezoluciji 1244, Kfor je jedina oružana sila na Kosmetu sa kojom Beograd sarađuje - zajednički patrolira na administrativnoj liniji, ima redovne sastanke načelnika Generalštaba Vojske Srbije i tako će i nastaviti.

"Povlačenje Kfora morao bi da odobri Savet bezbednosti, što ne verujem da će se desiti. Sve može silom, ali bez upotrebe sile ovo jednostavno nije moguće. Vojska Kosova ne postoji i neće postojati", rekao je Vulin.

Komentarišući izjavu prištinskog zvaničnika Hašima Tačija da je spreman da sarađuje sa Srbijom na istrazi ubistva Ivanovića "u skladu sa važećim zakonima", Vulin je rekao da Tači, kao i obično, igra za svoju publiku i pokušava da skupi neki poen i da dokaže kako su oni nezavisna država sa sopstvenim zakonima.

"Posle niza od preko hiljadu ubistava, bez ijedne presude, ne znam ko može da nas odbije. Ako ne prihvate našu pomoć, uradićemo sami. Slična stvar je bila kada su pokušali da ubiju predsednika Vučića u Srebrenici. Dve godine su prošle, a nemamo odgovor ko je pokušao atentat", istakao je Vulin.

On je ocijenio da ko god neće da učestvuje u istrazi ubistva, nešto krije, te istakao da, ako Priština ne želi da razmjenjuje informacija, onda znači da nešto ozbiljno krije.

Vulin je rekao da su veoma ozbiljne izjave predsjednika parlamenta samoproglašenog Kosova Kadrija Veseljija `da se Albanci neće zaustaviti sve do Niša, ako Srbija pokuša da vrati Kosmet`, te da to poziv na rat i to u ime Albanaca.

"Spremite se da snosite konsekvence za to što ste rekli, a posebno ako to budete uradili. Pozvao je u rat u ime Albanaca. On nije čak rekao Kosovo, rekao je - `mi Albanci`. To je čitav balkanski rat. Moramo da stavimo do znanja celom svetu, pa i njemu, da se ne igraju s takvim stvarima na Balkanu. Na Balkanu od reči, preko jednog metka, dođe do požara", istakao je Vulin.