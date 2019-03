Vulin: Ovo nije politika, u pitanju su siledžije

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je večeras da upad dijela demonstranata i lidera SzS u RTS predstavlja nasilje, a ne politiku.

On je na tv Pink rekao da će država raditi svoj posao, "Nema nasilja, nema sile, samo zakon koji važi za sve", rekao je Vulin.

On je istakao da ovo nije politika, već da su u pitanju siledžije.

"Ovo rade kriminalci i fašisti, ovo nije politika, ovo je nasilje", ukazao je Vulin.

Dodao je da su prvo vesali, palili slike, sada upadaju u RTS i uništavaju javnu imovinu.

Vulin je ukazao i da niko nema pravo da napada i maltretira, ponizava, vređa, novinare i zapolsene koji se nalaze u RTS.

"Da li je to ta velika politička misao koju nam nude", zapitao je ministar.

On je dodao i da ne može da se ne čudi licemerju, da je Ðilas ušao u RTS koji je opljačkao tu telviziju, dodajući da se bore da sačuvaju novac i prilivilegije.

Pripadnici žandarmerije u punoj opermi večeras su oko 21.30 ušli u zgradu Radio televizije Srbije i počeli da izvode ljude.

Inside Serbian public broadcaster RTS, riot police are now forcefully expelling anti-govt protesters from the premises. More footage on our feed.#1od5miliona pic.twitter.com/U9KJBQr6n3