Vulin: Policija će uhapsiti svakog dilera i korisnika narkotika na Exitu

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin posjetio je danas Petrovaradinsku tvrđavu na kojoj sutra počinje muzički festival Exit i poručio da će policija uhapsiti svakog dilera ili korisnika narkotika na kojeg naiđe.

"Tokom `Egzita` policija će učiniti sve što je u našoj moći da svi koji budu došli na festival budu bezbedni i da se lepo provedu. Učinićemo sve da sprečimo konzumiranje narkotika, da svakog dilera uhapsimo, a i sve one koji konzumiraju drogu da upozorimo da je to krivično delo i da ćemo učiniti baš sve da im to otežamo", rekao je je Vulin, saopšteno je iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije.

Jedan od najvećih muzičkih festivala u Evropi Exit počinje sutra i trajaće do 11. jula.

Zahvaljujući boljoj epidemiološkoj situaciji dozvoljeno je postavljanje kampa koji se nalazi na novosadskoj plaži "Štrand" a čiji je kapacitet od 750 ljudi već popunjen.

Ulaz na festival će se odvijati u skladu sa bezbjednosnim protokolom, odnosno za ulazak je neophodno imati validan, elektronski očitan digitalni zeleni sertifikat i negativan brzi antigenski ili PCR test.

Kompleti ulaznica za sve četiri festivalske večeri su rasprodati, a u prodaji su jednodnevne ulaznice.

Program ovogodišnjeg festivala je veoma raznolik, a nastupe su potvrdili neka od najvećih svjetskih i regionalnih imena - Dejvid Geta i Sabaton, te Amira Medunjanin, "Buč Kesidi" i "Van Gog".

Ovogodišnji Exit u fokus stavlja brigu o mentalnom zdravlju, jer je među mladima povećan broj onih koji su imali problema sa depresijom usljed pandemije virusa korona.

Psihološki centar "Srce" će pod sloganom "Slavimo život" pružiti podršku mladima koji je zatraže.