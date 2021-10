Vulin: Postoje profesioinalni demonstranti

BEOGRAD - Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je danas da proteste protiv kovid propusnica koje je predvodio Ðemšit Arifi nisu prijavljeni, kao i da su učesnici profesionalni demonstranti koji su plaćeni za to i koji protestuju protiv bilo čega.

On je za TV Hepi rekao da oni protestuju protiv bilo čega i za bilo šta, da se sakupljaju ispred Predsjedništva, dolaze kad su u pitanju vakcine, javljaju se u vezi s Kosovom i Metohijom, a onda, kaže Vulin, sjete se da su ekolozi, pa im smetaju migranti.

"Ja sam imao priliku da vidim i čujem, pošto sam bio na protestu ekologa, da je jedna od tačaka bila - ne metrou. Kako je moguće da neko ko se bori za ekologiju neće metro koji smanjuje zagađenje u Srbiji. Ali, to su takvi ljudi. Njih ima između 50 i 200 u Beogradu, i oni se pojavljuju koja god da je tema. Ljudi su jednostavno plaćeni za to. I to im je posao - da budu profesionalni demonstranti, da napadaju Vučića, vlast, gde god da stignu. To je više terapijska zajednica nego što je politički stav. Znate, oni što guraju Pavlovićevu mast u nos, teško je razumeti takve ljude", rekao je Vulin.

Na pitanje da li su članovi Kriznog štaba doktori Kon i Tiodorović ugroženi, jer su im demonstranti dolazili ispred kuće i vrijeđali ih, Vulin je poručio da ozbiljno shvata svaku prijetnju, kao i da se neće dozvoliti da bilo ko ugrožava bezbjednost članova Kriznog štaba.

"Vrlo ozbiljno shvatamo svaku pretnju. Mi naravno nismo to dozvolili, nećete nikad više doći ispred stana dr Kona, dr Tiodorovića, ili bilo kog člana Kriznog štaba, svaku adresu njihovu mi znamo. Pravo je pitanje ko je njima dao adrese", rekao je Vulin.

Kako je rekao, predvodnik protesta Arifi nije imao prijavljeno boravište u Beogradu, kao i da je on iz Prištine gdje ima prijavljeno boravište.

"Kosovo je deo Srbije, nije to sporno, može on da se kreće po našoj teritoriji. Samo treba da prijavi svoje boravište, što naravno nije uradio. Nije u pitanju da li mi sumnjamo - da, on je jedan od predvodnika protesta, čovek je usmeravao saobraćaj, imamo ga na snimcima gde on zaustavlja saobraćaj, pa kaže idite levo, nemojte desno, oni ga bespogovorno slušaju. Isti oni koji viču Kosovo je Srbija, imaju Šiptara koji vodi proteste i koji ih usmerava gde da stanu i gde da se kreću", rekao je Vulin.

Govoreći o temi protesta, Vulin je rekao kako se predsjednik Srbije i njegova porodica okrivljuju za sve, čak i da su organizovali proteste.

"Ako jednog dana budu zapalili Skupštinu, reći će to je Vučić uradio sam protiv sebe. Da se desi nešto Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, oni bi rekli - on je sam to organizovao. Ja samo čekam kad će reći da je Danilo učesnik ovih protesta. Danila su pravili da je kriminalac, da je bahat, da se druži s kriminalcima, da je bogataš, na kraju će biti da je vođa antivaksera, samo to čekam. Ili Danilo ili Vukan, neko od njih dvojice će biti sigurno, samo je pitanje za koga će se opredeliti u datom trenutku", rekao je Vulin.

Kako kaže sve ovo destabilizuje Srbiju.

"Prikazujete ove snimke gde se vidi kako ovaj nosi srpsku zastavu, ali mu Arifi objašnjava gde će da skrene, gde će da se vrati, šta će da viče", rekao je Vulin.