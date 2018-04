Vulin: Pre 77 godina srpski narod je bio na pravoj strani sveta

BEOGRAD - Prekratko je 77 godina da bismo zaboravili ko je šta radio — ko je bio agresor, a ko je branio svoju zemlju. Nema izmeštanja krivice i nema izjednačavanja svih koji su bili u ratovima, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Vulin je danas uz državne i vojne počasti, u ime Vlade Republike Srbije, u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića, položio vijenac kraj Spomenika pilotima braniocima Beograda aprila 1941. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vulin je povodom Dana sjećanja na fašističko bombardovanje Beograda istakao da je prije 77 godina srpski narod još jednom bio na pravoj strani svijeta.

„Nevine beogradske žrtve, stradalnici tog 6. aprila, zaslužuju da ih se sećamo, da ih poštujemo, i čuvamo uspomenu na njihov život i njihovu smrt“, istakao je on i dodao da oni koji su ih tada ubijali ne mogu da očekuju da kažemo kako su svi bili žrtve rata, da je sve to zapravo isto i da je sve to samo jedna velika tragedija.

Podsjetio je da je srpski narod preživio svoju veliku tragediju, ali samo zato što je bio okrenut idealima slobode, zato što nikad u svojoj istoriji nije dao pogrešan odgovor na pitanje na kojoj je strani sveta.

„Tamo gde je srpski narod, tamo je sloboda. Tako je bilo onda, tako je, danas i tako će biti zauvek. Naša država i naš narod uvek će baštiniti antifašističke tradicije, i svako ko sumnja u to neka bude siguran da ne bi bilo ni sveta ni Evrope u kojoj želimo da budemo, da nije bilo antifašističke borbe našeg naroda. Mi smo se u Evropu upisali pre 77 godina, a iz nje su se ispisivali oni koji su bombardovali Beograd“, izjavio je ministar Vulin.

„Danas je jedan od najtužnijih hrišćanskih praznika i jedan od najtužnijih dana u istoriji Beograda“, rekao je predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević podsjetivši da je prije 77 godina, bez objave rata, u ranu zoru bombardovana prijestonica Srbije i da je život izgubilo više od 4.000 nedužnih građana.

On je dodao da su i tada postojali neki ljudi koji su, bez obzira na to kolika sila im je pretila, i koliko je to bila teška bitka, bili spremni da žrtvuju svoje živote braneći otadžbinu i slobodu, te da uvijek moramo da ponavljamo kakva je bila naša uloga u Drugom svjetskom ratu i borbi protiv fašizma, jer, kako je istakao, fašizam nikada nije dovoljno mrtav.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, vijenac je položio državni sekretar Negovan Stanković, dok je u ime Grada to učinio predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević.

Vjenac u ime Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane položio je general-major Ranko Živak, a vijence i cvijeće na spomenik položile su i delegacije Kluba generala i admirala, SUBNOR-a i udruženja opredjeljenih za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Komemorativnim svečanostima i polaganjem vijenaca danas je obilježeno 77 godina od bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, čime je počeo napad nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu.

Masovno bombardovanje gradova dovelo je do velikog broja žrtava i značajnih materijalnih razaranja, poput uništenja zdanja mnogih obrazovnih, zdravstvenih i ustanova kulture.

(sputnik)