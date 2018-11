Vulin: Prethodne Vlade nisu imale Vučićevu hrabrost

BEOGRAD - Zakoni iz 2001. do 2005. godine su zakoni koji ne samo da su omogućili, nego su učestvovali dijelom u tome da se otpusti 400.000 ljudi, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Prema njegovim riječima, nikada se lakše nije otpuštalo nego pod tim zakonima, nikada se sindikat više nije gazio pod tim zakonima i strani investitori nisu mogli da dođu ovdje, baš zbog tih zakona.

"Videli ste promenu, tih dana kada smo donosili zakon, u Skupštini nije baš bila tako idilična atmosfera, naprotiv, bili smo žestoko napadani, a vlade koje nisu smele da donesu ovakav zakon, nisu imale Vučićevu hrabrost, kao što nisu imale ni našu upornost, a ni poverenje nacije", rekao je Vulin na sjednici Skupštine Srbije u okviru rasprave o zakonima o radu koji su donijeti poslije 2000. godine.

Zahvaljujući svemu tome, kazao je on, mi smo uspjeli i ovaj zakon jeste promijenio stvari na bolje i zato smo smanjili nezaposlenost ovako žestoko i zato smo omogućili stranim investitorima da dođu i, uostalom, i zato u Srbiji nemate ni jedan jedini štrajk.

On je podsjetio kako je to izgledalo u vrijeme kada su donošeni ovi zakoni, a to nije bilo zbog toga što su radnici bili željni nerada i štrajka, već zato što su spasavali golu glavu i golu egzistenciju.

"Zakoni koje smo mi donosili pomogli su i spasili našu privredu, zato, nemojmo porediti ove zakone iz 2001. i 2005. godine sa zakonom koji je donela ova Skupština i ova vlast. Iako znate da ja ne držim baš previše do mišljenja Evrope i njihovih organa, ali ću vam reći da je taj Savet Evrope doneo zvaničan stav na pitanje o Zakonu o radu iz 2001. i 2005. godine i rekao da je on antiradnički i antievropski", naveo je Vulin.