Vulin: Priština da dostavi Srbiji sve podatke o ubistvu

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio danas da Srbija traži od Prištine i međunarodne zajednice da nam dostave sve podatke o ubistvu Olivera Ivanović, od snimaka do svjedočenja i slično.

Vulin je gostujući na Pinku, na pitanje novinara kakva je bezbjednosna situacija na administrativnom prelazu između Srbije i KiM, rekao da je situacija mirna i pod kontrolom, kao i da pripadnici Vojske Srbije obavljaju svoje redovne zadatke, ali i da su u potpunosti spremni da zaštite integritet i suverenitet svoje zemlje i bezbjednost svakog građanina.

"Predstavnici Prištine i međunarodne zajednice imaju sve, od snimaka do svedočenja i to tražimo da nam se stavi na raspolaganje. Ako nisu sposobni da nađu ubice mi ćemo to uraditi sami, ili zajedno sa njima", rekao je Vulin.

Kako je rekao, treba otkriti ne samo ubicu ili ubice već i nalogodavce.

On je istakao da je KiM po Rezoluciji 1244 teritorija pod privremenom upavom UN na njoj se nalaze snage međunarodne zajednice koje imaju sva ovlašćenja i madat da postupaju u ovom slucaju, kao i da Srbija traži da bude uključena i da zna šta se dešava, to jest da dobijamo informacije.

Vulin ističe da je ubistvo Ivanovića strašna tragedija koja pogađa svakog Srbina i svako ljdusko biće i podsjetio da su ga poslije raznog maletratiranja i ubili.

"Umesto da nam to bude dokaz protiv kakvog zla se moramo boriti, imamo sve ove gadosti da se u političke svrhe koristi ubistvo Albanaca. Moilim sve političare u Beograd da se uzdrže da pomažu albanske političare i da pokušaju da se bar prave da im nije stalo do dnevne politike i da bar jednom ne budu protiv svoje države, kao i da je ne blate", poručio je Vulin.

Kaže da su albanski političari odmah optužili Srbiju za napad, ali da su to učinili i naši političari poput "Ðlasa, Janković i Jeremića da napadnu svoju zemlju za najgore stvari, što izaziva gađenje".

Vulin naglašava da i ovoj situaciji moramo da se raspravljamo sa ljudima koji vrijeđaju svoju zemlju i tako prave sliku o Srbiji kao groznoj državi.

"Ta mržnja prema Aleksandru Vučiću je ogromna, ali ovo je previše, to ne možete ni politikom da objasnite, optuživati za ubistvo i terorizam svoju zemlju i rukovodstvo i ponavljati ono što govori Ramuš Haradinaj, to je neshvatljivo".

Vulin kaže i da je to ubistvo možda priprema za preuzmanje severa KiM, tako što će prikazati nesposobnost Srba koje treba smijeniti i zamijeniti Albancima sa juga.

Sa druge strane, u sred Beograda čitamo najgore gadosti protiv Srbije, iako je Vučić poručio da nema zaštićenih i da će biti kažnjen svako ko stoji iza tog ubistva.

Na pitanje kako komentariše to što se ubistvo poklapa sa početkom rada kosovskog krivičnog suda i nastavka dijaloga, Vulin kaže da je to strašno političko ubistvo i teroristički akt, ali i napad na svakog Srbina koji neće proći nekažnjeno.

Pored svega toga, dodaje, imamo u Beogradu medijske izvještaje u kojima se za ubistvo otpužuje država Srbija i da čitalac Njujork tajmsa, Gardijana i slično ne zna ko su ti ljudi koji to rade i da su u toku izbori "koji su njima važniji od svega na svetu".

"Nego će u Velikoj Britaniji, SAD i Rusiji samo pročitati da političari u Srbiji otpuzuju svoju državu za ubistvo Ivanovića, onda će da dođe do izjednačavanja i da kažu Albanci su se uznemirili zbog specijalnog suda, ali pogledajte šta rade u Srbiji, ističe Vulin.

Naveo je da je od dolaska međunarodne zajednice na KiM ubijeno više od 1.000 Srba i da za to niko nije odgovarao, ali i da država Srbija nije nikada bila ovako odlučna i rekla da ćemo otkriti ko je ubica i nalogodavac i da zato celo društvo treba da stane iza toga.

Sve naše službe rade zajedno i radiće zajedno dok ovo ne razrješimo, poručio je Vulin.