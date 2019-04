Vulin: Prištini ne odgovara Briselski sporazum

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je danas da Prištini ne odgovara Briselski sporazum i da ona neće formirati zajednicu srpskih opština (ZSO).

Vulin je naveo da Priština sve radi sa idejom da isprovocira Srbiju da učini nešto zbog čega bi mogli da idu da "plaču po svijetu i govore kako je velika i strašna Srbija napala njih male i nezaštićene i kako njima mora da se pomogne".

"To je njihov cilj. Oni žele zemlju bez Srba, žele svaki centimetar Kosova i Metohije bez Srba", rekao je Vulin za Televiziju "Pink".

Prema njegovim riječima, kada je počeo Briselski dijalog ideja pregovarača je bila samo da Srbija ispuni ono što su prije njih dogovorili, da uvede tablice lažne države, utvrdi granicu i na kraju prizna Kosovo.

"To je bilo stavljeno pred nas, ne da mi pregovaramo, nego oni pre su to dogovorili, na vama je da to sprovedete. Aleksandar Vučić se izborio da to ne bude tako, da se krene iz početka", rekao je Vulin.

Govoreći o stanju u Vojsci Srbije, on je ocijenio da se do 2012. godine planski radilo da se ona uništi, u nju se nije ulagalo, iz nje su se otpuštali, penzionisali, nekad izručivali najbolji.

"Vojska je samo nazadovala. Smanjivala se, razoružavala, nazadovala. Od 2012. godine pa do danas vojska se intenzivno naoružava i oprema. Srbija može da se pohvali sa 14 `migova 29`, vojska ponovo dobija mesto u društvu koje joj pripada", dodao je Vulin.

Na pitanje šta očekuje od protesta dijela opozicije u Beogradu najavljenih za 13. april, Vulin je rekao da ne očekuje ništa i zapitao se koje su rješenje ikada organizatori protesta predložili, i ponovo apelovao da ne bude nasilja i da se ne razbija Beograd, jer nije to zaslužio.

Povodom saopštenja nakon jučerašnje zajedničke sjednice kolegijuma Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u kojem se navedeno da vojska neće dozvoliti nikakve pokušaje državnog udara, Vulin je rekao da je ta poruka upućena svima koji govore da vojska treba da sruši vlast i onima koji žele da Srbija bude nestabilno mjesto za život.