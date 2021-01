Vulin: Saznaćemo ko je prisluškivao predsednika Vučića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je danas da će policija saznati ko je prisluškivao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vulin je, pošto je Vučić nedavno rekao da je bio prisluškivan i da je to direktan pokušaj državnog udara, kazao da je to predsjednik rekao zato što je došao do određenih saznanja.

"Nadležne službe se bave slučajem, doći ćemo do istine, a pravosudni organi će odraditi svoje. Na nama je da potvrdimo da se to više ne desi. Rano je da pričamo o tome šta je bio cilj prisluškivanja predsednika, ali sigurno da nije bilo reči o dobroj nameri", kazao je Vulin za Prvu tv.

"Izetbegović da kaže ko je pokušao ubiti Vučića"

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović treba da kaže ko je pokušao da ubije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici, umjesto što traži izvinjenje i milijarde od Srbije, smatra ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

"Pre nego što Bakir Izetbegović pomene ime Srbije ili predsednika Vučića najbolje bi bilo da nam prvo kaže ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici, kada planira da se izvini za taj pokušaj ubistva i da nam saopšti ko su počinioci", rekao je Vulin.

On je primijetio da linčovanje, pokušaj ubistva Vučića, tada premijera Srbije, nikada nije čak ni osuđeno, nije ni bezbjednosno provjereno, niti je neka služba dala neki zaključak.

Vulin je za TV Prva upitao gdje je Izetbegović, kao domaćin, bio u trenutku linčovanja Vučića, tada premijera Srbije, u Srebrenici.

Komentarišući Izetbegovićevu izjavu da Srbija i Hrvatska treba da plate milijarde KM, kao i da treba da se izvini BiH, Vulin je rekao da ne zna da li je Izetbegović to sam smislio ili mu je neko pomogao.

"Dalo bi se razgovarati i te kako o tome ko je odgovoran za početak građanskog rata u BiH. Ako me sećanje ne vara, rat je počeo tako što je ubijen srpski svat", rekao je Vulin.

Osvrnuvši se na izjave o neophodnosti revizije Dejtonskog sporazuma, Vulin je istakao da je za očuvanje mira u BiH potrebno očuvanje sporazuma koji je taj mir donio i sačuvao ga sve ove godine.

Vulin je istakao da Srbija neće dozvoliti gašenje Republike Srpske i njen gubitak, jer volja naroda ne može biti promijenjena ni u jednoj prijestonici u svijetu, već samo u Banjaluci koja, kako je naveo, voli svoju Republiku Srpsku.

"Prva rečenica: 'Dejton je doneo mir' treba da bude dovoljna i upozoravajuća šta ne sme da se dira", poručio je Vulin.

On je naveo da u mnogim međunarodnim krugovima postoji potreba da se izvrši revizija rezultata Prvog i Drugog svjetskog rata i da ona treba da bude završena porazom Srba i smanjenjem teritorije i političkog prostora na kome žive.

"Dejtonski sporazum je to zaustavio. Sada se pokušava sa njegovim ukidanjem da bismo došli do toga da Srbija bude slaba", rekao je Vulin.