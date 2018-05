Vulin: Skot da se izvini obolelima u Srbiji

Komentari: 2

Zaboravi INAT budi PAMETAN

i da dodam jos nesto: zasto objavljujete svaku sitnicu koju neko od tih nebitnih ljudi kaze ? sta vam to vrijedi ? to je ono tipicno BALKANSKO: REKLA KAZALA BLA BLA BLA. neozbiljno, glupo i ne potrebno. svabo nikad ne bi nesto objavijo sto kaze nas ambasador, zato sto je on NIKO I NISTA tamo, eto samo da znate. a vi dajete vaznost svakoj budali, zasto ne objavite i kad neki strani diplomata nebitan PRDNE, mozda je i to VAZNO