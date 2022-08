Vulin: Srbija nikada neće zaboraviti zločin nad Srbima u "Oluji"

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija nikada neće zaboraviti zločin hrvatskih snaga nad srpskim stanovništvom u vojno-policijskoj akciji "Oluja" 1995. godine, istakavši da je to tužan i težak dan za Srbe, a najradosniji za modernu hrvatsku državu.

"Kod nas je to tužan i težak dan, a najradosniji dan u istoriji moderne hrvatske države je proterivanje 250.000 i ubijanje više hiljada državljana Hrvatske, ali državljana koji su srpske nacionalnosti, a za njih ne važi nijedno pravo. Što kažu, suza moja nema roditelja", rekao je Vulin.

On je naveo da se u Srbiji prije dolaska na vlast Aleksandra Vučića taj dan nije ni obilježavao.

"Praštali smo njihove zločine, i ne samo praštali, nego preuzimali krivicu za njihove zločine. E pa, to se više ne ponavlja, govorićemo uvek o stradanju svog naroda, teško nam je, tužni smo tog dana, ali nećemo zaboraviti", rekao je Vulin za Televiziju "Prva".

On je ocijenio da je hrvatska politika prema Srbiji mješavina nečiste savjesti i kompleksa, a za pokušaj prekrajanja istorije u Hrvatskoj, gdje se negiraju zločini, a biskupi u pismu Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju negiraju postojanje logora za djecu, rekao da je to višedecenijska politika hrvatske političke elite.

"Ne mogu da kažem da je to pokušaj. Ne, to je politika hrvatske političke elite, bez obzira da li su članovi komunističke partije, HDZ-a, Socijaldemokratske partije, a uvek su ideološki ustaše. To je višedecenijska politika, u kojoj se objašnjava kako je Jasenovac, na kraju krajeva, bio radni logor", rekao je Vulin.

On je podsjetio da su u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj postojali logori za djecu, a sada hrvatski biskupi pričaju o njima kao o prihvatilištima i sirotištima.

"Evo, neka su i bila sirotišta, nego, biskupi, ko napravi tu decu siročićima, gde su im majke i očevi? Biskupi, hoćete da nam kažete koga ste to pokrštavali, gde su im bili roditelji kada ste ih učili da izgovaraju `Zdravo, Marijo`, ko ih pobi, ko ih pokla, gde su im grobovi?", upitao je Vulin.

Vulin je upitao i kako jedan hrišćanin može da toliku ljudsku patnju pokuša da opravda.

"Kad čitam to pismo stvarno mislim da oni ne veruju u Boga, da nijedan biskup koji je to potpisao ne veruje u Boga, jer da veruje, kako bi jedan hrišćanin mogao tako nešto da kaže?", istakao je Vulin.

On je ukazao da neki istraživači ukazuju da su stotine, ali i više od hiljadu članova klira Katoličke crkve aktivno učestvovali u kampanji, ne samo prekrštavanja, već ubijanja Srba i srpske djece.

"Biskupska konferencija očigledno ima svoje uzore, njihov uzor je `fra sotona` Majstorović, a naš su jasenovačka deca. Kakva crkva, takvi i sveci, kakav narod, takvi mu i sveci", rekao je Vulin.