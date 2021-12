Vulin: Srbiju tek čekaju udari zbog njene nezavisne politike

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da Srbiju u idućoj godini tek čekaju napadi zbog njene nezavisne politike, kako bi joj se uskratilo pravo da sama odlučuje ko su joj prijatelji, kao i da će biti na udaru zbog Kosova i Metohije, Republike Srpske i saradnje sa Rusijom i Kinom.

"Svi ti pritisci kojima smo izloženi i koji tek slede imaju veze samo sa jednom činjenicom - onima koji nas napadaju ne odgovara samostalna i snažna Srbija. A samo takva može da štiti Srpsku, čuva Kosovo i sarađuje sa Moskvom i Pekingom", rekao je Vulin za "Večernje novosti".

Vulin je naveo da Srbija nikada neće postati dio antiruske histerije, jer je svaka rusofobija i - srbofobija, kao i da neće uvoditi sankcije srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i Srpskoj.

"Politika sankcija je pogrešna i Srbija nikada neće postati njen deo niti uvoditi sankcije bilo kome, ni Dodiku, Srpskoj, Rusiji", rekao je Vulin.

On je dodao da ne strahuje da bi se i on mogao naći na udaru sankcija iz SAD i EU, istakavši da bi bio u većem problemu ako bi mu aplaudirali iz Prištine ili da ga hvali SDA, koja "upravo donosi rezoluciju da treba ukinuti Republiku Srpsku".

Što se tiče puta ka EU, Vulin je upitao šta će Srbiji članstvo u EU ako to znači da treba da odustane od istine o srpskom narodu, da napusti Republiku Srpsku, da prihvati "srebrenički genocid", da se izvinjava Hrvatima zbog Jasenovca /gdje su ubijani Srbi/, da prihvati da nema prijatelje na Istoku, da se odrekne vojne neutralnosti?

Govoreći o optužbama da kroz inicijativu "Otvoreni Balkan", Srbija stvara "srpski svijet", Vulin je rekao da je izgleda povezivanje i brisanje granica odlično, osim kada to Srbi rade, te podsjetio da između Albanije i samoproglašenog Kosova više nema nikakvih granica.

"I to nikome ne smeta. A kada ja, na primer, otvorim most `Bratoljub` prema Republici Srpskoj, onda govore o srpskoj hegemoniji. Ja ne stvaram ponovo `veliku Srbiju`, ne zato što to ne bih voleo, nego zato što je nikada nije ni bilo", naveo je Vulin.

Naglašavajući da, što se tiče Srbije, opasnost od novog rata na Balkanu ne postoji jer Srbija nema teritorijalne pretenzije ni prema kome, Vulin je ocijenio da svi ratovi i sukobi na Balkanu počinju tako što neko odluči da protjera Srbe, da ih etnički očisti i još optuži da su sami krivi za to.

"Ne verujem u sukobe na Balkanu, ali znam da je najveći izvor sukoba politika `velike Albanije`", rekao je Vulin, te dodao da zna da je u pravu kada vidi da ideju "srpskog svijeta" napadaju Zagreb, Priština, Podgorica i islamski elementi u Sarajevu.

Govoreći o slučaju Darka Eleza i da li će mu biti omogućeno da zatvorsku kaznu služi u Srbiji, Vulin je rekao da je važno da je pravda zadovoljena, a ne gdje će služiti kaznu, u BiH ili Srbiji, te dodao da će sve biti poznato u danima koji dolaze.