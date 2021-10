Vulin: Takvu neodgovornu kukavicu nikada nismo videli

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin gostovao je u jutarnjem programu televizije Pink i tom prilikom istakao da je za jučerašnji upad ROSU jedinica na sjever Kosova i Metohije i napad na goloruki srpski narod isključivo odgovoran premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti, naglasivši da je Kurti kukavica koja ne mari za živote ni Srba, ni Šiptara.

"Takvu neodgovornu kukavicu nikada videli nismo. Pregovarali smo sa Haradinajem, sa Tačijem, sa nizom šiptarskih rukovodilaca, pokazivali su neke tragove elementarne odgovornosti. Kurtija nije briga ni za Šiptare, ni za Srbe. Ti šiptarski specijalci juče su mogli biti pobijeni, a da ne govorim koliko je Srba moglo biti pobijeno, njega to ne zanima. Za sve što se dešava na prostoru KiM odgovoran je Aljbin Kurti i oni koji ga podržavaju", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je prilikom gostovanja na televiziji Pink da je onaj pripadnik ROSU koji je pucao u srpskog mladića juče u Zvečanu zapravo imao namjeru da ga ubije, a ne da ga rani.

"Bio je težak dan, veoma težak dan. Svi smo se mnogo brinuli da li će Sofronijević, ovaj dečak, čovek koji je ranjen, da li će preživeti. Mogao je da bude ubijen. Taj koji je pucao u njega nije pucao s namerom da ga rani. Nije rekao, 'ajde onesposobiću ga - pa to se onda puca u noge, ako hoćeš da onesposobiš. On je pucao u telo, da ga ubije. On je pucao u gornji deo tela, u leđa, on je hteo da ga ubije", istakao je ministar Vulin.

Ministar Vulin je rekao da se nada da će se ranjeni Sofronijević brzo oporaviti i ocijenio da je za ovakve nemire na Kosovu i Metohiji odgovoran Aljbin Kurti i oni koji ga podržavaju.

"Hvala Bogu, preživeo je, nadam se da će biti dobro, da će se brzo oporaviti da će se vratiti svojoj porodici, svojim prijateljima. Želim da to bude tako, zbog njega i zbog njegove porodice, ali, zaista, težak dan. Znate, vi ste videli srpski narod koji tamo samo živi, eto to mu je najveća greška u životu, što tamo živi", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin tokom gostovanja na televiziji Pink.

Ministar Vulin je istakao da ga ne iznenađuju laži koje dolaze od strane određenih centara moći i njihovih medija, ali da ne može da se načudi da postoje političari i mediji u Beogradu koji opravdavaju sinoćne postupke Kurtija i šiptarskih jedinica.

"Ne mogu da se načudim da naši političari prihvataju te laži i šire ih. Juče ste mogli da čujete nekog od ovih dosovaca, pa i samog Ðilasa da je juče u stvari sprovedena akcija protiv švercera na severu KiM. Znate li kako se osećaju Srbi na KiM kada čuju da im iz Beograda dolaze takve poruke. Oni pravdaju ono što se desilo, kažu to je operacija protiv krijumčara", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin za televiziju Pink i dodao da je ponašanje Kurtija krajnje neracionalno i da niko ne može da predvidi šta će se dalje dešavati na prostoru Kosova i Metohije.