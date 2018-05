Vulin: Tišina međunarodne zajednice kad se napadaju Srbi

ČAČAK - Priština želi zemlju, ali ne želi Srbe na toj zemlji, izjavio je danas u Čačku ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, osuđujući napad na Srbe povratnike na Kosovo i Metohiju.

"I Priština će sve učiniti da se Srbi ne vrate na svoju zemlju, a međunarodna zajednica, iako je preuzela odgovornost u skladu sa Rezolucijom 1244 da obezbijedi nesmetan povratak svima koji su otišli sa prostora Kosova i Metohije, to ne radi kada su Srbi u pitanju", dodao je Vulin.

On je ukazao da je već drugi dan kako znamo da su Srbi kamenovani, kako im je, po ko zna koji put, zabranjeno da za praznik odu i do svoje crkve da zapale sveću za one koje vole i obiđu grobove koji su uglavnom srušeni a ponekad i prekopani.

"Međunarodna zajednica ni to nije dopustila", rekao je ministar Vulin i istakao da "dva dana čekamo da se neko iz međunarodne zajednice oglasi, da neko kaže da je ovo varvarstvo, divljaštvo, da je ovo ponašanje kriminalaca koji moraju biti kažnjeni. Dva dana imamo tišinu koja govori više od reči. Izgleda da za Srbe nema ni pravde ni prava, izgleda da se Rezolucija 1244 ne odnosi na Srbe. Odnosi se izgleda na sve ostale".

Poručujući da će Srbija nastaviti da se bori, govori, pomaže, ministar Vulin je rekao da će Vlada Republike Srbije sačuvati Srbe na prostoru Kosova i Metohije jer bez nje oni ne bi mogli da traju, ne bi ih bilo, kao što će sačuvati i međunarodno pravo i Ustav Srbije.

On je ponovo zapitao misli li iko iz međunarodne zajednice da progovori, da kaže da nije dozvoljeno ubijati Srbe, da nije dozvoljeno pokušavati da ih ubijete, da ih nije dozvoljeno nekažnjeno povrijeđivati i tući.

"Čekamo dva dana, čekaćemo koliko god treba. Valjda će neko smoći hrabrosti da progovori i da kaže - za Srbe važe ista pravila kao i za bilo koga drugog. Nije dozvoljeno ubijati Srbe ni na Kosovu i Metohiji niti bilo gde drugde. Nadam se da ćemo dočekati dan kada će to neko reći i nadam se da niko neće izgovoriti da obe strane treba da spuste tenzije, da se obe strane umire, jer ovde nema dve strane. Imate Albance i Prištinu koja nasiljem hoće da počisti to Srba što je ostalo i imate Srbe koji se bore za svoje pravo da ostanu i da žive. Sledeći put kada budu razmišljali da tzv. Kosovo prime u UNESCO neka vide da su to ti koji ne dozvoljavaju Srbima ni da odu u crkvu pa kako bi oni čuvali srpsko kulturno nasleđe i nasleđe Srpske pravoslavne crkve", poručio je Vulin.