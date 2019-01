Vulin: Treba li nam ovakva EU?

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je više puta predlagao predjsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da Srbija "redefiniše" svoju politiku prema EU.

On je naveo da bi Srbija to trebalo da uradi zbog "duplih aršina" koje EU primjenjuje prema Srbiji, i zato što ne reaguje na "stvaranje velike Albanije", ali da za to nije dobio njegovu podršku.

"Ponovo tražim da razmislimo da li nam treba takva EU, da li nam treba ovakva politika, ili da promenimo svoju političku poziciju prema EU", rekao je Vulin, nakon otvaranja renoviranog heliodroma Vojnom medicinske akademije, navodeći da to zavisi od Vučića.

Ako, rekao je Vulin, EU neće da "zaustavi stvaranje velike Albanije, treba da promenimo svoju poziciju prema njoj". Kada se, kaže Vulin, uvedu takse od sto odsto EU kaže da ih Albanci malo smanje da će se nastaviti dijalog Beogradi Prištine i "stavljaju nas u isti koš".

Vulin je rekao da je zbog takvog odnosa više puta predlagao Vučiću da Srbija promijeni svoju politiku prema EU i da do sad nije imao njegovu podršku ali da je na njemu da pita. Vulin je reko da je stvaranje velike Albanije "zlo" koje vodi u sukob ne samo sa Srbima već i drugima na Balkanu.

"A EU ćuti, pozivam je da progovori", rekao je Vulin, navodeći da je Vučić jedini lider na Balkanu koji se iskreno zalaže za regionalnu stabilnost.