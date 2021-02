Vulin: Velja Nevolja i Elez hteli da se udruže

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da su službe imale saznjanja da je veoma moguće da predsjenik Srbije Aleksandar Vučić bude ugrožen na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu.

"Veoma je prostran prostor i lako je doći do njega ukoliko neko ima zlu nameru", rekao je Vulin

Kako kaže, savjetovao ga je da te veče ne izlazi ili da se odloži manifestacija.

"Svako od nas se radovao toj manifestaciji, ali su postojale operativne informacije da mu život može biti ugrožen, ali on nije hteo da se to odlaže. On nas je poslao da podignemo bezbednost na najivši nivo i da se nadamo da će to biti dovoljno", rekao je Vulin.

Prema njegovim riječima, opasnost kada je u pitanju bezbjednost predsednika nije prošla.

"Darko Elez i Belivuk-Miljković jesu povezani slučajevi, oni su planirali da osnuju savezništvo i to bi bila ozbiljna stvar. Morali smo prvo da rešimo Eleza, njegov kriminalni klan, a zatim i Belivuk klan. Oni nisu smeli da budu u isto vreme na istom prostoru", rekao je Vulin.

Kako kaže, Zvicer je takođe ozbiljan kriminalac za koga se smatra da prati kretanje droge za Kavački klan.

"Sve što je pokrenuto mora da ima logičan sudski završetak. Sklonjeni su glavni akteri, ali ove kriminalne mreže su i dalje predmet naših ogleda", rekao je Vulin.

Vulin ističe da policija prikupi ono što smatra dokazima, zatim to predaje nadležnom tužiocu koji odlučuje da li ima predmeta ili ne.

Podsjetimo, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je ranije danas da postoje nove informacije o grupi Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, ali da ne može o njima da priča.

"Neko ko je radio za državu, radio je i za mafiju. Kad je Vučić rekao da imamo takve sumnje - krenule su istrage protiv toga. Imamo rat protiv mafije. Mafija je imala nekoga", kaže premijerka Srbije.

(B92)