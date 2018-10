Vulin: "Vojska Kosova" može da uznemiri čitav Balkan

BEOGRAD - Srbija se odlučno protivi bilo kakvom formiranju ne samo vojske već paravojske na Kosovu, jer to ne može biti vojska, kaže ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

"Da biste imali vojsku vi prvo morate da budete država, a kao što znamo Kosovo je teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa Rezolucijom 1244, dakle ne može biti oružanih snaga osim Kfora",pojasnio je ministar odgovarajući na pitanje novinara o "vojsci Kosova", a nakon košarkaške utakmice u Nišu.

Dodao je da će se predstavnici Srbije na svim svetskim forumima i gdje god budu mogli doslijedno zalagati i veoma uporno i tvrdoglavo boriti da se nikakva paravojska ne formira na Kosovu i Metohiji.

"Dati neosuđenim teroristima teško naoružanje u ruke i očekivati da će biti mirno i stabilno nije moguće. Na nama je da se borimo i suprotstavimo a na međunarodnoj zajednici da pokaže kako drži do sopstvene reči", rekao je Vulin dodajući da "imamo i reč NATO pakta da nikakve oružane formacije Albanaca neće moći da se pojave severno od reke Ibar bez prethodne najave i saglasnosti NATO i sva četiri gradonačelnika srpskih opština na severu".

To, kako je naveo, mora da se ispoštuje, kao što riječ međunarodne zajednice mora da se poštuje ukoliko je njoj stalo, ne samo do mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, već i do mira i stabilnosti na prostoru čitavog Balkana.

"Paravojska na prostoru Kosova ne može da doprinese miru i stabilnosti, ali može nemiru i neredu i može da uznemiri čitav Balkan", zaključio je Vulin.

Vulin je izjavio da je situacija u Kopnenoj zoni bezbjednosti, duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, stabilna i mirna.

On je rekao da se u Kopnenoj zoni bezbjednosti, kao i svakog dana, nalazi predviđeni broj pripadnika Vojske Srbije i odgovarajuće tehnike, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

"Stanje je redovno, stabilno, mirno, nema nikakvih provokacija, a naša vojska vrlo pažljivo prati situaciju u Kopnenoj zoni bezbednosti uvek spremna da reaguje i zaštiti našu teritoriju i naše građane i imovinu. Danas i prethodnih dana situacija je potpuno mirna, stabilna i pod kontrolom Vojske Srbije", rekao je Vulin.

Kopnena zona bezbjednosti duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom duge 382 kilometra nalazi se na jugu centralne Srbije i široka je pet kilometara.

Ova zona definisana je Vojnotehničkim sporazumom potpisanim 9. juna 1999. godine u Kumanovu.