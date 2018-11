Vulin: Vojska spremna da izvrši svako naređenje

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin poručio je da je Srbija miroljubiva zemlja, ali da će njena vojska, koja postoji da bi sačuvala mir i stabilnost, izvršiti svako naređenje vrhovnog komandanta - predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Nemojte zaboraviti da postojimo. Nikada nemojte u nekoj računici kalkulisati mogućnost da je Srbija slaba i nezaštićena. Nije", poručio je Vulin.

Komentarišući optužbe Hrvatske da je vojna vježba "Vek pobednika" samo odgovor na neku njihovu i da se Srbija takmičila u broju vojnika, Vulin je naveo da to govori o dubokim kompleksima koje Hrvati imaju prema Srbiji.

"Videli ste da se vežba Hrvatske vojske zvala `Velebit` i da nije prokomentarisana od naše vojske, politike i medija. Niko nije znao, niti je ikoga zanimalo. Pogledajte kakav je to kompleks. Oni povezuju našu vojnu vežbu sa njihovom, a previđaju to da smo mi vežbu uradili na godišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu", rekao je Vulin za Televiziju "Pink".

On je podsjetio na izjavu hrvatskog predsjednika Kolinde Grabar Kitarović da su Albanci i Hrvati "braća po oružju" i naglasio da su se oni u svojoj istoriji jedino borili protiv Srba.

"Meni je to strašno, to vređa i plaši, to što jedinu crtu zajedništva nađu kada se bore protiv Srba", rekao je Vulin.

Komentarišući najnovije izjave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića koje se odnose na Srbiju, Vulin je konstatovao da Đukanović ne želi dobro Srbiji, kao ni Crnoj Gori, jer želi Crnu Goru bez Srba.

"Moram da pomenem poslednji istup Đukanovića. To je čovek koji ne želi dobro Srbiji. To je čovek koji ne želi Srbe u Crnoj Gori. On se neprekidno izjašnjava o tome šta bi Srbija trebalo da uradi. Ne može se naći opravdanje za njegovo postojanje političko, ako ne kaže `Ja sam protiv Srbije`, mi smo protiv svega što Srbija odluči, mi smo protiv menjanja granica na Balkanu. Pa on ih je lično menjao, razbijajući državu", rekao je Vulin.

Govoreći o skandalu u Parizu u vezi sa protokolom na ceremoniji obilježavanja 100 godina od okončanja Prvog svjetskog rata, Vulin je ocijenio da je namjera bila da se Srbija ponizi, ali da ona nije ostvarena.

"To jeste nešto što je trebalo da ponizi Srbiju, ali je nije ponizilo, nije ponizilo predsednika Vučića. Jeste uvredilo sve nas i one koji su to uradili", kaže Vulin