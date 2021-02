Vulin: Vučić pukom srećom nije ubijen u Srebrenici, a gradi puteve prema BiH

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas, tokom rasprave o tri međunarodna sporazuma u Skupštini Srbije, da je Aleksandar Vučić jedini slobodni lider na Balkanu.

"Vučić je jedini koji sme da kaže istinu i EU i međunarodnoj zajednici i svom narodu. Kada smo donosili Zakon o radu, u to vreme je bio nepopularan, a da nije tog zakona, čime bi vi danas gradili kovid bolnice i branili Srbiju od posledica migrantske krize? Čime biste povećavali plate policiji, vojsci, BIA?", upitao je Vulin.

Vulin je kazao da je Vučić imao dalekovidost i hrabrost da kaže svom narodu ono što nije niko - da mora da se radi i da mora da se štedi.

"Dve vrlo nepopularne rečenice. Vučić je to rekao. I kad je narod video da to što govori misli i da se ponaša i živi kao što živi njegov narod dao mu je mnoge pobede na izborima", rekao je Vulin.

Podsjetio je da su Aleksandra Vučića pokušali da ubiju u Srebrenici, a da nikada niko nije uputio ni riječ izvinjenja, a kamoli da je dostavio neko ime.

"Nikada nismo dobili ni diplomatsko, ni licemereno izvinjenje, a Vučić nikada nije dozvolio da se to reflektuje na odnose Srbije i BiH. Pukom srećom nije ubijen, a posle toga gradi autoputeve prema BiH. To je državnik. To je razlika između državnika i političara", rekao je Vulin.

Srbija je, kaže Vulin, pokazala da može da izgradi bolnice, da se bori protiv korone i to zato što je, dodaje, imala čvrsto i jasno vođstvo.

"U trenucima krize se pokaže koliko je važno da imate političku stabilnost i jasno vođstvo. U Srbiji se mislilo i radilo iz jednog centra i zato smo bili uspešni u borbi protiv kovida. Važno je imati čoveka kome nacija veruje", rekao je Vulin.

On je dodao da se Vučiću vjeruje, jer, kako kaže, znamo da nas neće slagati i prevariti.

"Sklonite Aleksandra Vučića iz politike i recite da li bismo se ovako borili protiv korone, sklonite ga iz politike i recite da li bismo izgradili bolnice ovakvom brzinom, da li bismo se borili uspešno protiv migrantske krize", rekao je Vulin.