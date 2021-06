Vulin: Znamo ko je prisluškivao Vučića

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je poznato ime i prezime pojedinca koji je naredio da se prisluškuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića. I mi to ime znamo", rekao je Vulin za današnju beogradsku Politiku, navodeći da se zna kome su nošeni izvještaji i ko je to naredio.

Vulin je rekao da su ti podaci dostavljeni tužilaštvu i da se očekuje da ono da kvalifikaciju djela. Naveo je da će to ime biti poznato javnosti kada tužilaštvo bude podiglo optužnicu.

Na pitanje ko je toliko hrabar da prisluškuje Vučića, Vulin je odgovorio da nije siguran da je to pitanje hrabrosti, ali da je to trajalo godinu dana i da je bilo dovoljno vremena da se te mjere eksploatišu i da se učini sve što je trebalo.

Govoreći o zabrinutosti za život Vučića, Vulin je istakao da se, kada se sukobljavate sa mafijom i sa velikim silama u političkom smislu, uvijek mora očekivati da će njihov odgovor biti težak, a da može biti i fatalan.

"Ako 'kavački klan' raspolaže stotinama miliona evra, zašto mislite da se u odbrani tog novca neće potrošiti još koji milion da bi se likvidirao onaj koji vodi borbu protiv mafije?", zapitao je Vulin.

On je ukazao da je Radoje Zvicer, vođa tzv. kavačkog klana sada u bjekstvu i da ogroman novac koji ima sada služi samo za osvetu.

"Naravno da će ići na onog koji je najodgovorniji za to. Ako ubijete Vučića, vi izazivate temeljnu političku nestabilnost unutar Srbije, mogućnost političkih sukoba", istakao je Vulin i ukazao da to znači političku nestabilnost Balkana.

Vulin je naveo da je Vučić jako težak čovek za saradnju kada je riječ o njegovoj ličnoj bezbjednosti i da stalno govori da hoće da priča sa ljudima i da ga neće odvojiti od naroda.

Vulin je naveo da su prilikom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji postojale operativne informacije da nešto može da se desi i da je Vučiću predlagano da događaj bude odložen, ali da on nije htio da čuje za to.

"On je takav, ne obazire se previše, navikao je da prima udrace i mnogo više brine za porodicu, kao i svaki otac, brat, sin. A oni to znaju, gde ga najviše boli", rekao je Vulin.

On je naglasio da se to ne radi zbog Vučića, već zbog politike stabilnosti čiji je on nosilac u Srbiji.