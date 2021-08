Vulin ne očekuje veliki priliv izbjeglice iz Avganistana

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da ne očekuje veliki priliv izbjeglica iz Avganistana.

"Promena vlasti (u Avganistanu) neće toliko uticati na povećanje broja migranata. To je udaljeno 7.000 kilometara, nije to tako jednostavno. Činjenica da ljudi pokušavaju da odu iz Avganistana nije neobična, to se dešava već godinama", rekao je Vulin za TV Prva.

On je naglasio da Avganistancima, ali i Sirijcima, nije cilj da ostanu u Srbiji, već da odu na Zapad.

"Mi smo samo tranzitna zemlja, niko od njih ne želi da ostane ovde", rekao je Vulin.

On je dodao da u prihvatnim centrima u Srbiji ima oko 5.000 migranata, i da oni nisu samo iz Avganistana.