Vulin: Ðukanović radi ono što su nekada ustaše

BEOGRAD - Vlasti u Crnoj Gori trebalo bi da se plaše Velike Albanije, a ne Srbije i ovo što radi predsjednik Milo Ðukanović je nešto što smo gledali za vrijeme ustaša, ocijenio je predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

"Srbija nema ni centimetar teritorijalnih pretenzija, a Velika Albanija će se stvarati na delu Crne Gore, ne u Bosni, stvaraće se u Crnoj Gori kao što je već crnogorska vlada talac partija koje zagovaraju veliku Albaniju i sprovode Veliku Albaniju," naglasio je Vulin.

On je dodao i da je "to što radi Milo Ðukanović stvarajući takozvani domovinski identitet Crne Gore nešto što smo gledali za vrijeme ustaša, ali nismo mogli da očekujemo da će se desiti sada u ovom našem vremenu".

Upitan da prokomentariše najnovija dešavanja u Crnoj Gori, Vulin je, gostujući na lokalnoj televiziji u Vrbasu, rekao da nije vjerovao da će neko poslije Sekule Drljevića ikada više govoriti o domovinskom identitetu Crne Gore.

On smatra da sva dešavanja koja destabilizuju Crnu Goru, destabilizuju i nas i nama prave problem.

"Ja to ne želim. To izaziva ozbiljnu nestabilnost mi smo mali region, ne dešava se to u Mongoliji," poručio je Vulin.

Vulin je naglasio i da ugrožavanje položaja i prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je ugrožavanje položaja i prava Srpske pravoslavne crkve bilo gdje.

On smatra i da se ne miješa u odluku Crne Gore da bude samostalna, da uđe u NATO, ali ne smatra da je miješanje u unutrašnje odnose kada kaže "ostavite pripadnike mog naroda da vjeruju kako misle da treba da vjeruju - ništa vam nisu uradili".

Predsjednik PS istakao je i da je ponosan na Srbiju u kojoj ima mjesta za sve koji je poštuju.

"Beskrajno sam ponosan što u Srbiji ima mesta i za Srbe iz Crne Gore i za Crnogorce i za sve one koji Srbiju doživljavaju kao svoju," rekao je Vulin i dodao da Crna Gora ne može da ponižava SPC i da očekuje da je u dobrim odnosima sa Srbijom.

Vulin je naglasio i da Crna Gora nije neprijatelj Srbiji, ali da se nada da će Srbi moći da ostvare svoja elementarna prava u Crnog Gori, pravo na jezik, pravo na pismo, na religiju, možda i da se zaposle, da imaju priliku da budu Srbi iako žive u Crnoj Gori.

On je još kazao da je Ðukanović nekada bio ljuti Srbin za koga je Milošević uvijek bio "mek" kada je riječ o isticanju srpstva, a da sada, isti taj Ðukanović ne želi čak ni da obilježi stradanje djece na kamenom mostu u Murinu, te da je potpuno neshvatljivo i to što se pušta Tompson na nacionalnom servisu i da to ne radi čak ni Hrvatska.

Na pitanje da li očekuje eskalacije u regionu koje bi se mogle odraziti i na Srbiju, Vulin je kazao da je samo jaka Srbija garant mira u regionu.

"Predsednik Vučić je jedini predsednik koji je potpuno samostalan, koji samostalno odlučuje i koji iskreno veruje u politiku mira. Srbija, kao najveća i najmoćnija i njen predsednik koji je bez svake sumnje najuticajniji političar na Balkanu će učiniti sve da bude mira", smatra Vulin, saopštio je PS.