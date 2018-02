'Za dom spremni' samo u posebnim situacijama, petokraka nije sporna

ZAGREB - Pozdrav "Za dom spremni" je neustavan, ali može se koristiti "u posebnim situacijama", odlučio je Savjet za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Hrvatske koje je danas zasjedalo.

Savjetom predsjedava predsjednik Hrvatske akademije nauke i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić koji je na press konferenciji, zajedno s premijerom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem saopćio zaključke o nedemokratskim režimima, fašizmu, odnosno ustaškom pokretu te komunističkom režimu i taj opsežni dokument Vladi Hrvatske treba poslužiti kao smjernica i preporuka za izradu zakonskih propisa, piše hrvatski Večernji.

Ono što najviše zanima javnost je stav kolokvijalno nazvanog Savjeta za suočavanje s prošlošću o (ne)dopustivosti korištenja ustaškog pozdrava “za dom spremni”, natpisa “za dom spremni” u grbu HOS-a i petokrake te je li o te tri stvari postignut konsenzus.

Tim povodom javnosti su se obratili akademik Zvonko Kusić te premijer Andrej Plenković koji je osnovao Savjet prije gotovo godinu dana.

"Proizveli smo dva velika dokumenta, a za prvi smo postigli veliku razinu saglasnosti. U drugom dijelu smo se bavili s normativnim aktima. Vijeće je na neki način obradilo sva područja i to ona koja se često reguliraju, a često i nisu regulirana. Vijeće je odlučilo da ne ide na glasanje, nego je zaključak vijeća bio takav da oni članovi koji imaju drugačija mišljenja ta mišljenja dostave kasnije, ona će biti priložena dokumentima. Nije bilo značajnih prijepora", kazao je na početku Kusić, a potom se nadovezao premijer hrvatske vlade Andrej Plenković.

"Danas sam primio dokument koji ima 30-ak stranica i dva velika dijela. Jedan je opći okvir koji na racionalan i metodološki način definira sve ključne pojmove i probleme s kojima se naše društvo suočavalo za vrijeme vladavine totalitarnih režima i jasno se određuje prema kulturi sjećanja. To je ono što je po meni najvažnije kad pričamo o prvom dijelu dokumenta. Drugi dio dokumenta, koji se odnosi na pravno reguliranje simbola totalitarnih režima, je također vrlo kvalitetno napisan, on uzima u obzir postojeći ustavni i zakonski okvir u RH", kazao je Plenković te dodao:

"Ovo je bilo potrebno da premostimo velike ideološke podjele i, kako bi to rekao predsjednik vijeća, da se okrenemo prema budućnosti i prema tolerantnom i uključivom društvu".

Kusić je potom obrazložio na koji način će se tretirati pozdravi, natpisi i simboli iz bivših režima.

"Za dom spremni u grbu HOS-a se iznimno može koristiti, samo u vezi onih situacija, mjesta ili groblja, gdje su poginuli pripadnici HOS-a. Ta dozvola ne mijenja postavku da je taj slogan protuustavan. Tada je bila tolerancija koja je naslijeđena i to je ta iznimka koja se iznimno i striktno regulirano može tolerirati. S druge strane, crvena zvijezda i komunistički simboli koji označavaju antifašističku borbu. Svi znamo da su ti simboli bili dvoznačni, oni imaju i negativnu konotaciju u vezi kršenja ljudskih prava i masovnih zločina, ali imaju i pozitivnu konotaciju u antifašističkoj borbi, tako da je ovaj dio koji se odnosi na antifašističkju borbu nesporan, dok preporuke predviđaju da onaj dio obilježja koji se mogu podvesti pod čl. 39 Ustava, a to je promoviranje mržnje ili nasilje, u tom slučaju on može ostati, ali to je prepušteno zakonodavcu, koji to može urediti zakonskim aktima", kazao je Kusić.

(NN/klix.ba)