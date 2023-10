Za otmicu i silovanje curice mlađe od 15 godina u Splitu, dobili kazne ispod minimuma

SPLIT - Na Županijskom sudu u Splitu završeno je suđenje dvojici mladića iz Splita koji su prije dvije godine, kada su imali 19 godina, seksualno zlostavljali djevojčicu mlađu od 15 godina. Jedan je osuđen na godini i po dana maloljetničkog zatvora zbog silovanja djevojčice, dok je drugi dobio uslovnu kaznu tj. pridržaj maloljetničkog zatvora zbog bludnih radnji koje je počinio nad njom.

Kako se radilo o mlađim punoljetnicima, postupak se vodio po Zakonu o sudovima za mlade koji predviđa da se optuženima u starosti od 21 godinu može izreći maloljetnički zatvor. Pošto se radi o seksualnom zlostavljanju nad djetetom, javnost može čuti samo objavu presude, ali ne i obrazloženje tako da ostaje nejasno koje tačno olakšavajuće okolnosti su uzete u obzir mladićima.

Naime, dvojica mladića su proglašeni krivima ne samo za seksualno zlostavljanje već i za protivpravno oduzimanje slobode. Nasilni čin nad djevojčicom dogodio se u maju 2021. godine nakon što se oko 19.00 sati našla s prijateljicom te su u parku naišle na dvojcu mladića.

Jedan od njih dvojice je pozvao da ide s njima na krov zgrade, a kada je odbila maloljetnicu su ugurali u lift dok su njenoj prijateljici zabranili da ide s njima. Otišli su na krov zgrade gdje su je zlostavljali duže od sat i po vremena, a prijetili su joj i da će je udariti, vezati joj kabelom ruke i noge i baciti je sa zgrade.

Protivno njenoj volji su obojica nad njom počinili bludne radnje da bi onda jedan otišao i zaključao vrata koja vode na krov za sobom, dok je drugi maloljetnicu silovao. Odmah nakon hapšenja nad dvojicom tada 19-godišnjaka je određen istražni zatvor iz kojeg su izašli nakon mjesec i po dana.

U međuvremenu su optuženi te je sprovedeno suđenje. Kako se radi o postupku prema zakonu za maloljetnike sankciju predlaže socijalni pedagog te o njoj mišljenje daje zamjenik Županijskog državnog tužioca koji zastupa optužbu.

S obzirom na to da se radi o dva teška kaznena djela kojih je žrtva dijete, očigledno su se suglasili kako postoje okolnosti koje opravdavaju izricanje sankcija nižih od zakonskog minimuma. Naime, za polnim odnos s djetetom mlađim od 15 godina je zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora, a za bludne radnje od jedne do osam godina zatvora.

Kada se sudi prema zakonu za maloljetnike kazna ne može biti duža od pet godina bez obzira na zakonski propisan maksimum sankcije. Mladićima su osim maloljetničkog zatvora i uslovnog maloljetničkog zatvora izrečene i odgojne mjere obaveznog uključivanja u psihosocijalni tretman i zabrana uznemiravanja žrtve, prenosi "Slobodna Dalmacija".

