Za pomoć od 100 evra dovoljan jedan poziv: "Ko ne želi, ne mora da traži"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za dobijanje 100 evra pomoći od države potreban samo jedan telefonski poziv.

On je odluku da pomoć ne bude automatski prosljeđena svim punoljetnim građanima Srbije, kako je prvobitno najavljeno, obrazložio kao odgovor na primjedbe koej su pristigle.

"Doneli smo ovu odluku slušajući primedbe da mnogi ne žele tih 100 evra i da je to ponižavajuće za njih", kazao je predsjednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara sastanka sa ambasadorima EU, i dodao da ovim "omogućavamo svima onima za koje je to poniženje ili smatraju da im takva pomoć države nije potrebna da to ni ne traže".

Naveo je da penzionere i ljude koji primaju socijalnu pomoć "ništa neće ni pitati", već će pomoć odmah i dobiti.

"Ovi drugi treba samo da okrenu automatski broj telefona, ne moraju čak ni da razgovaraju", istakao je Vučić.

Prema njegovim riječima, ako je nekome problem da pozove, problem je u njemu, a oni kojima pomoć ne treba, neka je ne traže.

"Ja sam običan čovek, ali smatram da je u ovom trenutku potrebnije da državi ostavim 100 evra nego da ih uzmem i zato se ja neću javiti", rekao je predsjednik.