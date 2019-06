Zaev: Dajem ostavku ako nam EU ne da datum pregovora

SKOPLJE - Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev je izjavio da će podnijeti ostavku ako Evropska unija u junu njegovoj zemlji ne odobri datum početka pregovora o članstvu.

U intervjuu belgijskom listu Soar, Zaev je naglasio da je EU to obećala a Sjeverna Makedonija zaslužila zbog sprovedenih reformi i naročito sporazuma o sređivanju odnosa sa Grčkom i Bugarskom.

On je takođe rekao da ne vjeruje da bi, ako EU ne odobri početak pregovora s Albanijom, to dovelo do stvaranja "Velike Albanije" što bi bilo nemoguće jer to ne bi dozvolio ni NATO, čija je Albanija članica.

Na pitanje kako gleda na to da je Evropska komisija predložila da se datum pregovora odobri istovremeno Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, koja za to ima male izglede jer je u teškoj političkoj krizi, pa zato sad ta odluka izmiče i za njegovu zemlju, Zaev je odgovorio da bi bilo nepravedno da njegova zemlja bude zaustavljena zbog Albanije.

Zamoljen da ocijeni ne bi li, ako Tirana ne dobije datum za pregovore s EU, "to dovelo do poteza ka stvaranju 'Velike Albanije', mijenjanja granica i još većih nevolja", Zaev je uzvratio da "to jeste glasina i pretnja, ali nije moguće".

Premijer Sjeverne Makedonije je podvukao da "ukoliko bi Albanija pokušala da se ujedini s Kosovom, izgubila bi deset godina i bila svedena na nivo Kosova".

Zaev je posebno predočio da bi njegova vlada, ako ne dobije datum za početak pregovora, izgubila većinu u parlamentu i tad bi "zaprijetila opasnost da se vrati nacionalizam i ekstremizam" kakav je ranije postojao i "razorio prava i demokratske slobode, kao osnove normalne zemlje".

On je rekao da na to ne bi čekao već bi odmah dao ostavku.

Premijer Sjeverne Makedonije je mišljenja i da bi, u slučaju da na sastancima vodećih tijela EU ovog mjeseca, ne bude dato "zeleno svjetlo" za pregovore sa Skopljem to ugrozilo privlačnu moć EU za ceo Zapadni Balkan i "ojačalo interes spoljnih sila za taj dio Evrope, gdje su prisutne Kina i Rusija", prenosi Radio Slobodna Evropa.