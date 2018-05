Zagreb: Zaštitimo sveštenike pedofile, glasajmo

Zagreb - Kontroverzni hrvatski umjetnik Siniša Labrović na Trgu kralja Tomislava prikuplja potpise za inicijativu Zaštitimo sveštenike od progona za pedofiliju.

Kako se navodi, Labrović bi da to pitanje na kraju završi na referendumu.

Referendumsko pitanje bi glasilo - Jeste li za to da se Ustavom Republike Hrvatske zabrani krivični progon sveštenika, biskupa i nadbiskupa Katoličke crkve u Hrvatskoj, kao i vjeroučitelja zbog krivičnog djela seksualnog zlostavljanja i iskorištćavanja djeteta.

Potpisi će biti prikupljani do 27. maja, prenosi "Indeks".



Iz Inicijative Zaštitimo sveštenike od progona za pedofiliju navode da je katolička crkva vijekovima bila kamen temelja hrvatske postojanosti i “vodilja za Hrvate u mnogim teškim istorijskim zgodama”.



“Zato smo zgroženi napadima na katoličku crkvu u Hrvata, a koji se koriste nedokazanim tvrdnjama o navodnoj pedofiliji u redovima katoličke crkve. To je sad već utvrđeni obrazac koji je korišćen i u drugim državama ne bi li naštetilo katoličkoj crkvi i njenom poslanju na Zemlji”, saopšteno je iz Inicijative.



Kako navode, “ti događaji stavljaju u nezgodan položaj i snage reda i zakona u Hrvatskoj jer mediji insinuiraju da ništa ne žele da preduzmu, ili to ne mogu zbog nadmoći Katoličke crkve koja time biva podlo optužena za nedodirljivost”.



“Najpodlije optužbe idu toliko daleko da tvrde da su nadređeni u Crkvi znali za ‘pedofiliju’ u vrijeme kad se navodno događala, a da nisu ništa preduzimali, ne obazirući se na demantije iz crkvenih krugova, čime se podlo sije sumnja u najviše strukture katoličke crkve. I dok hiljade pripadnika katoličke crkve na dnevnoj bazi komunicira s desetinama hiljada Hrvata, mediji bez ikakavih zakonski utemeljenih dokaza histerišu oko nekoliko ‘slučajeva’”.



Oni tu navode da žele da prekinu “talas nepravednih i lažnih napada na katoličku crkvu u Hrvatskoj” i osiguraju crkvi i njenim pripadnicima "miran rad bez straha da bi se neki akt katoličke ljubavi danas, sutra ili za dvadeset godina mogao medijski fabrikovati protiv časti, ugleda i nadljudskog napora”.



"Mislimo da je vrijeme da kažemo: 'Dosta!' Pravi je čas da jednom zauvijek začepimo gubicu medijskim zlotvorima i protivnicima jedinstva Crke i Naroda. Neka narod odluči vjeruje li u apsolutnu i viječnu nevinost katoličke crkve i njenih poslanika koji nesebično šire ljubav prema svakom hrvatskom čovjeku, ženi i djetetu. Posebno djetetu, vjerujemo, ugledajući se u Hrista koji je govorio: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne sprečavajte ih jer takvih je kraljevstvo Božje!", stoji u obrazloženju Inicijative.